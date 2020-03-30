لبنان في زمن الكورونا .. لو كان رفيق الحريري حياً

في ظل الأزمة الداخلية اللبنانية المتعلقة بفيروس كورونا ونتيجة الحجز المنزلي الإلزامي للحد من تفشي هذه الآفة يحق لنا أن نطلق عنان أفكارنا وأن نسرح في خيالنا لنقول : لوكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حياً ، ولبنان يعاني من كورونا ، ماذا كان الرجل سيفعل ؟

وبدون أدنى شك .. يستحضر كل إنسان عارفٍ بتاريخ الرجل المعجزة إنجازاته وأعماله ومشاريعه التي خدمت لبنان واللبنانيين ووضعت هذا البلد على سكة النجاح والتغلب على آثار الدمار بعد توقيع إتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية وإنتهاء الحرب الأهلية

فالحريري رحمه الله كان رفيقاً للإنسان وكان يبني بجدٍ الأوطان وكان عقله وقلبه وجهده وعمله ينصب من أجل إنقاذ لبنان ، فكل حجرٍ في بيروت يشهد على ثورة عمرانية بنى فيها الجامعات وأسس فيها المشافي ، وحمى فيها إرث لبنان التاريخي ووفر من خلال ذلك فرص العمل للمواطن والمقيم

ولو إفترضنا جدلاً عودة الزمان للوراء ورؤية رفيق الحريري بيننا وقد إنتشر فيروس كورونا وأعلنت دول الغرب والشرق الحرب عليها ، لرأينا أداء الرجل الأسطوري يرتكز إلى مفهوم الوعي بعظم المسألة وطبيعة الجدية في معالجتها من خلال معيار عالمي يفوق التخرصات الآنية والغبية التي يتخبط بها عهد ميشيل عون الفاشل

ولشاهدنا أبابهاء يصول ويجول من أجل تأمين إحتياجات المنظومة الصحية المتهالكة في عهد حكومات ميلشيا حزب الله ويعطي من حر ماله إذا عجزت الدولة الرواتب للأطباء والعاملين الصحيين الذين يصرخون اليوم نتيجة إمتناع حكومة حسان دياب عن دفع رواتبهم على الرغم من كونهم جنود المرحلة ورجال المواجهة ضد كورونا

ولن يأخذني هذا الحلم إلى سرد المعجزات ولكنني أقول بصدق لكل لبناني أو مقيم في لبنان : إن الذين قتلوا الشهيد الحريري قتلوه لأنه أفنى عمره من أجل لبنان والإنسان في لبنان ، قتلوه لأنه صنع الحاضر في عروس الشرق برؤية المستقبل ولأنه جعل بيروت عاصمة العرب التي تهفو النفوس لرؤيتها .