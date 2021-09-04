لبنان في عهد عون.. جمهورية سائبة

إن الجمهورية اللبنانية باتت لقمة سائغة في متناول ⁧‫ايران‬⁩ ولعلّ الصور العملاقة لقادتها وشيوخها والتي تزّين طريق المطار في ⁧‫بيروت‬⁩ هي الأكثر تعبيرًا عن هيمنة ميليشياتها العاملة في ⁧‫لبنان، والتي باتت في وضعيتها وسيطرتها أشبه ما تكون بالحرس الثوري، ولا ينقصها في الشكل و المضمون، سوى مرسوم جمهوري لشرعنة وظيفتها ودورها، إذ أن إيران لا تمسك فقط بلبنان، بل تستنزف كل موارده.

‏وقصة الوفود الوزارية الذاهبة إلى دمشق، مرة بحجة البحث بملف اللاجئين السوريين، ومرة بحجة إستجرار الطاقة، كلها وفود بلا فائدة، والتطبيع مع نظام الأسد لا يخدم لبنان، وتلك الوفود كلها بلا طعمة وبلا نتيجة، ولم تحاول تلك الوفود ولو مرة واحدة أن تسأل بشار الاسد عن مصير ٦٢٢ لبناني خطفهم بزنزانات سجونه المرعبة، وأخفى ذكرهم و لم يعد يعترف بهم.

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إنه حكم فاشل متخاذل متواطئ ومحكوم وليس بحاكم، وهو حكم يسعى جاهداً لتدمير لبنان بكل ما أوتي من قوة، بل إن هذا الحكم لا يستحي من إرتكاب الكبائر بحق الناس كل يوم، والحاكم الفعلي في لبنان هو حسن نصرالله الذي يستعمل صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون ويجوع الشعب اللبناني ليوهم الناس بانتصارات غير واقعية كما فعل في حرب تموز عام 2006

الأمر الذي يزيد الطين بلةً في لبنان هو الضحك على البشر عبر بوابة الوعود الكاذبة، و جعل تلك الوعود أمراً واقعياً بينما هي كلمات مبتورة لا أساس لها أبدا، و لا أصل لها كذلك، وقد جاءت رياح الأزمات التي تعصف بلبنان بما لا تشتهيه سفن ميليشيات حزب الله وإيران، فالأحداث الدولية على الرغم من سخونتها، لن تجعل لبنان متأخراً في جدول أجندات صناع القرار الدوليين.

وتوجه وفد أوروبي لزيارة لبنان، ربما يكون مؤشراً جديداً على سخونة هذا الملف من قبل الإتحاد الأوروبي الذي يريد فرض عقوبات سريعة على معرقلي الحياة السياسية في لبنان، وهذه العقوبات المنشودة ربما تجعل لبنان على مفترق طرق قبيل موعد إنتخابات نيابية تعد السلطة الفاسدة عدتها لتكون فيها النموذج الأمثل لإعادة تأهيل فساد لطالما نخر جسم الدولة في لبنان، وجبهة أخرى تفتح على الشعب مقابل الرضوخ لمعادلة الفساد المتجذر في نفوس هؤلاء الحكام غير المهتمين بمستقبل لبنان و الباحثين عن مصالحهم بأي طريقة وعبر وسائل غير مشروعة .