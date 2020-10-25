لبنان من وجهة نظر أمريكا .. عقوبات حتى إنتهاء الإنتخابات

حزمت الإدارة الأمريكية أمرها حيال لبنان منذ مدة وأقرت إستراتيجية العقوبات على ميلشيا حزب الله الإيرانية في لبنان حتى تتضح صورة الفائز في إنتخابات الرئاسة ، هل سيكون الرئيس دونالد ترمب مجدداً أم الديمقراطي جو بايدن ؟

ولا يستهان أبداً بهذا الخيار الأمريكي القادر على تطويع حزب الله وجعله يرضخ لكل المطالب الغربية داخل لبنان ، ومثال ذلك عملية تسهيل تسمية الرئيس المكلف في الإستشارات النيابية الملزمة ، و التفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود في الناقورة

ويخطئ الذين يعتقدون في لبنان أن هذه العقوبات الأمريكية لم تصب الميلشيات بمقتل ، فروسيا بصفتها الجار الأقرب للبنان كونها تمتلك مفاتيح الحل والعقد في سوريا مسرورة جداً والخناق يضيق على الميلشيا المدللة لطهران داخل سوريا

والإسرائيلي كثف ضرباته الجوية والصاروخية مؤخراً داخل سوريا ، ويستهدف في كل مرة معسكرات حزب الله ، ويقتل عناصره في ظل صمت مطبق داخل أوساط الحكم الأسدي في سوريا ، وعجز إيراني تام عن الرد

أما الحليف الأبرز لحزب الله في لبنان ، والمتمثل بالرئيس ميشال عون فإنه يراقب حالات الإستنزاف السياسي والإقتصادي والعسكري التي يعيشها حزب الله ، ويقدم التنازلات المطلوبة منه عند اللزوم بغية فصل ملفه وملف صهره جبران باسيل عن الحزب عند الضرورة

لكن القوى السياسية الأخرى والتي تزعم أنها لا تدور في فلك إرهاب حزب الله لاتستغل هذه الفرصة السانحة بالمطالبة العلنية والرسمية بنزع سلاح حزب الله ، وتجريده من كافة أدواته غير الشرعية التي يحتل بها مؤسسات لبنان الدستورية منذ سنوات

والشرعية الشعبية التي تجلت بحراك ١٧ تشرين الأول قبل عام لاتزال مكبلة الأيدي ، وغير فعالة في ملف الدخول على خط المواجهة السلمية مع الميلشيات ، كون الخوف الذي يسيطر على الناس لا يمكن وصفه ، لكن البعض يصفه بالفقاعة التي من الطبيعي إنفجارها دون أضرار إذا وحد الثوار كلمتهم ومطالبهم

وإذا فاز الرئيس ترمب بولاية جديدة فمن المفترض أن الكابوس الذي سيؤرق مضاجع الإيرانيين مستمر بشكل آخر وبزخم مهول ، وحزب الله في لبنان سيدفع ثمن جرائمه التي لا حصر لها بحق لبنان وسوريا والعراق واليمن ، كما سيجد حسن نصر الله نفسه بمأزق كبير لايمكن أن يتحمله أو يتجاوزه

وبالنسبة لجو بايدن الذي يظن الإيرانيون أنه سيكون ليناً معهم كما كان زميله الديمقراطي باراك أوباما ، فإن كلام الحملات الإنتخابية و التكهنات يختلف تماماً عن قرارات الرجل حين يصبح رئيساً ، فهو أيضاً سيواجه الدولة العميقة في واشنطن ، والتي يتصدرها مجلس الشيوخ والنواب ، حيث تتعدد الآراء وتتمايز التوجهات

وإذا كان الغد لناضره قريب جداً كما يقول المثل ، فلابد أن يجد اللبنانييون موطأ قدم لمصلحتهم الوطنية قبل كل شيء ، وأن يرفعوا من سقف تطلعاتهم ويتركوا وراء ظهورهم خيبات أملهم ، ليفكروا بمستقبل أفضل لبلدهم بعيداً عن السلاح غير الشرعي الذي تم تخزينه في كل مدن لبنان .