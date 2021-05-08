لبنان والتدخلات الخارجية

‏مهما إستعرت التدخلات الخارجية في الملعب اللبناني يبقى لزاماً اليوم على الشعب اللبناني بكل مكوناته تأسيس مقاومة لبنانية مدنية سياسية بوجه الفبركات التي تُطبخ على نار هادئة

فالعملاء في لبنان كثر و منهم من له باع طويل بالبيع والشراء على طريقة ( مين ما أخد إمي صار عمي ) أما جماعة النيو سيادة جلّ قيمتهم أنهم كذَبة، لأنهم يستغلون هذا المصطلح بغية تحقيق مصالحهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن محور حديث ⁧‫حسن نصرالله‬⁩ وأولوياته ⁧‫هو إيران‬⁩، التي يعرّف عنها بأنها الدولة الأقوى في محور المقاومة لكن ⁧‫لبنان‬⁩ الذي يُحتضر بسبب مشروع حزب الله وسلوكه لايهم نصر الله.

وبذلك يرسّخ زعيم ⁧‫حزب الله‬⁩ في لبنان هويته الإيرانية على حساب هويته اللبنانية وطبعاً وهو متجاهل كالعادة أي وجود للدولة اللبنانية وطاقم الحكم فيها، و قد سبق له من قبل أن داس و لا يزال يدوس بسلاحه غير الشرعي على كل شيء في لبنان.

ومعروف أن الملالي في كل الدول التي يسيطرون عليها يعملون على الغاء هيبة الدولة الوطنية واظهارها بمظهر العاجز و ضرب الهوية الوطنية و تكفير الناس بالمؤسسات و بالتالي فتور الشعور الوطني واظهار عجز الجيش الوطني.

ناهيك عن خلق قوى ميليشياوية رديفة بديلة للجيش و امكانياتها اكبر ، تحمل ظاهريا قضايا شعبوية ما فوق وطنية، و لكن في واقع الحال هي العصا التي يمسك بها الولي الفقيه بغية بث الرعب في النفوس.

‏وحركة الاستقلال الحقيقية في لبنان اليوم ، هي الإستقلال الجديد عن إيران ، وجلاء المحتل الفارسي ، فلبنان‬⁩ يخسر اليوم وظيفته كـ”وطن” وعلى الجميع ا الدفاع عن لبنان بكل المحافل الدولية ، وإذا لم يحصل ذلك فإن مصير لينان مهدد بعوامل داخلية وخارجية يطول شرحها.

وإذا كانت فرنسا باتت مقتنعة بأنّه لا يمكن أن يبدأ التغيير ما لم يقدم البلد كله على تغيير شامل ، فعليها إذن مساعدة لبنان على التخلص من هذه الطبقة السياسية الحاكمة والتي أورثت البلد فقراً و تفجيرات و إنهياراً شاملاً.

الزيارة الفرنسية التي انتهت لوزير الخارجية لودريان تؤكد صحة الطرح القائم على معطيات واقع ما بعد انفجار المرفأ ، فذلك الإنفجار هو الشعرة التي قصمت ظهر العهد العوني الفاشل.

والإصلاحات المنشودة والمحكي عنها ، غير ممكنة أبداً في ظل هذا التحالف القاتل ، تحالف يقوم بين وجود ميليشيا مسلحة هي حزب الله وطبقة سياسية متحالفة مع هذا السلاح غير الشرعي ، وهو أمر يهدد كيان لبنان ووحدته.

‏والبداية دائماً يجب أن تكون عبر الانطلاق من مشروع وطني لبناني يحفظ دور لبنان وهويته ووظيفته في المنطقة والعالم ، والقضية اللبنانية يجب أن تكون موجودة في كافة المحافل العربية والدولية ، والتي هي في نهاية المطاف ليست قضية احزاب ولا طوائف ولا مصالح ولا فساد بل قضية وطنية لبنانية عادلة.