لبنان يسير في الإتجاه المعاكس 

الثورة في لبنان لكي تكون ناجحة هي بحاجة لعقل ووعي وثقافة ، والثورة تحتاج أيضاً لبوصلة تحدد الإتجاه الصحيح لها ، وتحتاج إلى ذاكرة وحس بالمسؤولية ، والثورات لا تُخاض بالنزق والشعارات وإستجداء الغضب ، ‏⁧‫وبما أن ميلشيا حزب الله‬⁩ وميشال عون‬⁩ و وباسيل فعلوا المستحيل من أجل إنهاء الثورة ، فعلى كل لبناني أن يدرك بأن سبيل الخلاص الوحيد له ولأسرته يكمن بتحقيق دولة العدل والمساواة.

وبما أن ‏⁧القوى السياسية المتحالفة بلبنان مع ميليشيا ⁧حزب الله‬⁩ في دائرة العقوبات الأميركية فإن أي محاولة لإيقاف عجلة السخط الغربي على لبنان وحزب الله بالذات مصيرها الفشل ، ‏فمجموعات تابعة لحزب الله‬⁩ تعتدي على الناس لمنعهم من زراعة أراضي المطرانية المارونية في لاسا ، وهذا دليل جديد على تخبط نصر الله حين يجعل من بكركي عدوة له.

لأن حزب الله لم يكن يوما لبنانياً ولا شريكاً فعلياً ، بل يسعى الحزب ولا يزال لتغيير وجه ⁧‫لبنان‬⁩ وتحويله بالكامل مقاطعة إيرانية تشبهه ، ومعيب صمت وقبول بعض الأطراف في لبنان بكل هذا البطش الذي أصبح شكلاً يومياً من أشكال الممارسة الراهنة في المجتمع والدولة ، وإيران تأمر وحزب الله ينفذ.

وفي عهد ميشال عون أصبح الصهر جبران باسيل مزرعة لكل إنسان خارج عن القانون في لبنان ولكل عميل وكل مجرم سرق ونهب وتقاسم مع العونية ما خف حمله وغلا ثمنه ، وأكبر دليل على ذلك عرقلة العونيين لأي إستحقاق من الممكن أن يخفف معاناة الناس ، وجعلهم موقع الرئاسة السنية للحكومة بشخص حسان دياب صبي باسيل مكاناً لتمرير الصفقات.

‏والكسر المستمر لكل قرارات مجلس الوزراء من قبل العهد الفاشل يحتم علو رئيس الحكومة ⁧‫حسان دياب‬⁩ أن يستقيل فوراً من دون الحاجة لتمشيط شعره ، الذي يشغل فكره لدرجة تمنعه عن التفكير بغير هذا الطقس الحساني الديابي ، ولعله من العبث إنتظار صحوة حسان فلاتشريع وقوانين ومحاكمات يقدر الرجل القيام بها إلا بأمر باسيل ، ولعل الإنتخابات النيابية المبكرة هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من لبنان.