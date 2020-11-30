لبنان يغرق .. ولا إصلاح في ظل السلاح

‏بما أن اي تدقيق مالي جنائي لا يشمل تحديد مسؤولية الإحتلال السوري والحروب الخارجية والعمليات الامنية الداخلية التي تسببت بها ميلشيا حزب الله خدمة للمشروع الايراني هو مجرد ضحك على الذقون

فإنه وبالمقابل لايمكن ترك الاقتصاد الرديف لحزب الله ووضع اليد على المعابر الشرعية وغير الشرعية دون ملاحقة ، كي يبقى نهج الخداع والمحاولة لتبرئة اكبر المرتكبين الاساسيين لجرائم الفساد التي يتم تغطيتها

ومن يتابع منذ أشهر الأخبار والتعليقات حول موجودات مصرف لبنان واحتياطاته ، وكيفية تناقصها يوماً بعد يوم ، وبالاحتياط الالزامي من ودائع المصارف في البنك المركزي ، يتذكر حملات التضليل التي تدّعي بأن مصرف لبنان يخفي أرقامه

والسؤال هنا : إذا كان مصرف لبنان يخفي ارقامه فعلاً فمن أين تأتي السلطة بأرقامها ؟ بدون شك الجواب عند من يشنون حروباً على المصرف و حاكمه في هذا التوقيت ليس من أجل مصلحة الوطن بل بغية تحقيق مصالح شخصية وحزبية

ولأن التدمير المنهجي لكل ما يطلّ الى الغرب و يربط لبنان بنظام مالي عالمي أصبح ديدن حزب الله ، فالسؤال هو : اذا كان رياض سلامة غير صالح وعليهم ان أن يقيلوه ، لماذا جدد له العهد العوني وتمسك به و أعلن مهاجمته لكل من يهاجمه من قبل ؟

ولأن الوضع لايزال على حاله ، والبلد يغرق بحكم نأي السلطة بنفسها عن مساعدة المواطن ، فإن الرئيس ميشال عون وعهده منشغلون بالإنتقام من أي لبناني يرفض الدفاع عن الصهر المعاقب الفاسد

فالتيار العوني كما تقول الأخبار يتحضر لمظاهرات كبيرة قبالة السفارة الأمريكية في عوكر دعماً لباسيل و ربما يشارك فيها ميشال عون نفسه ، لأنه غاضب من الطريقة الأمريكية المذلة لوريثه السياسي المفترض

وحتى جلسة مجلس النواب الأخيرة والموصوفة من قبل السلطة بالاصلاحيّة إرتكزت على مقايضة واضحة ، لا ادققّ بفسادك ، ولا تبرز الخلل الديمغرافي الانتخابي ، و الكلّ رأى مصلحة في المقايضة و مشى يكذب على نفسه وجمهوره

‏وكون المعركة الوحيدة التي يجب خوضها في لبنان هي رفع وصاية ايران ، و من لا يريد خوضها بحجة عدم وجود شريك او ان موازين القوى لا تسمح يساهم في ابقاء الوضع على ما هو عليه ، فإن العاقل لايملك إلا أن يقول للبنانيين إنهضوا انتم أهل الأرض ، و لستم لوحدكم في هذا العالم ‏وإن اختلفت اليوم مع شركاء لحظة انتخاب الرئيس عون

‏الذين قالوا انه بالإمكان بناء الدولة بمعزل عن سلاح حزب الله ، فإنك تكررّ الخلاف مع جزء وازن من الثورة الذي وضع جانباً السلاح و تكلم حصرياً عن الفساد و سوء الادارة وبالتالي خف زخم الثورة وتم تخويف أهلها

وكي لا يغرق لبنان في بحر إرهاب حزب الله و فساد حلفائه ، فإن الحق سيكون لمن يقول بأعلى صوته ويعمل على ذلك : ارفعوا وصاية ايران و لا اصلاح بظلّ السلاح .