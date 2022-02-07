لماذا أرجأ نصر الله كلمته لما بعد ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

كان من المقرر ان يطل امين عام “حزب الله ” حسن نصر الله عبر قناة “العالم” الايرانية الاسبوع الفائت لكنها أرجئت، الامر الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول الاسباب التي حالت دون التزامه بهذه المقابلة فيما اعلن في وقت لاحق انه سيطل عبر قناة “المنار” خلال المهرجان الذي ينظمه الحزب “تعظيماَ لشهادة قادة المقاومة” وفق ما اوردته المنار والذي يصادف في 16 شباط.

من حيث التوقيت، اللافت انها ستحصل بعد يومين من احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو بذلك يعول على متغيرات معينة ان لناحية المواقف او المشاركين في الذكرى ومدى استمرارية صلابة الشارع السني في مواجهة “حزب الله” لمعرفة ان كان سيستقل قطار العزوف عن التصويت او انه سيحشد باتجاه المشاركة لمنع السيطرة الكاملة للمشروع الايراني على لبنان، ويمكن القول انه يشكل هاجساَ في كلتا الحالتين لانه سيوجه ضربة قاضية للغطاء المسيحي الذي يؤمنه له “التيار الوطني الحر” الذي زاد من منسوب التنازلات ليس “لحزب الله” فقط بل “لحركة امل” فـ”الغاية تبرر الوسيلة” وفق مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال”.”

اما من ناحية المضمون يرى المصدر انه من المستبعد ان يتطرق الى اليمن من الناحية العسكرية لانه يدرك تماماَ ان “قوات العمالقة” باتت قاب قوسين من شل قدرات “الحوثيين” بشكل كامل وان تمكنوا من التحصن في بعض الجيوب والمديريات ولذا فالحديث عن اليمن قد يكون عابرا يتعلق بالاوضاع الانسانية وفق توصيفه.

اما في موضوع لبنان فيرجح المصدر انه سيتناول موضوع الانتخابات لاسيما ان الفترة التي ستفصل بين موعد اطلالته الاولى والثانية ستكون كافية لبلورة بعض التحالفات والترشيحات ومنها سيحاول طمأنة الشارع المسيحي وبيئته لناحية متانة التحالف مع التيار بعد الارباك الحاصل بين حلفاء الحزب، وربما سيعرج على الوضع الاقتصادي بعدما فشل النفط الايراني في اشباع بيئة الحزب واصدقائه وحلفائه، لا بل تحول الى نقمة بدأت تتسلل الى الاروقة والمجالس لاسيما في البقاع وفي بعلبك تحديداً الذين كان العديد منهم يعتمد على مواسم “الحشيشة”ـ وباتت حبوب “الكبتاغون” تشكل منافساَ لهم ولا يمكنهم الاستفادة من عائدتها اضف الى ذلك انهم يأتون في المرتبة الثانية بعد اهل الجنوب لان طبيعة تكوين المجتمع العشائرية لا يمكن ان تتلاءم مع هيكلية “حزب الله” وهرميته وبالطبع عادات وتقاليد هذا المجتمع لا يمكن اخضاعها او الطلب منها الانصياع لقرارات الحزب وهذا ما كان يظهر جلياَ من خلال المواجهات والمناوشات التي كانت تحصل بين العشائر كما ان الحوادث المتنقلة التي كان يتعرض لها نواب “كتلة الوفاء للمقاومة ” تظهر مدى تذمر هذه البيئة من خيارات الحزب.

وبالطبع يؤكد المصدر ان ورقة “الاجابات” على المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الى جامعة الدول العربية وردها المرتقب سيكون له التأثير الاكبر على مستوى سقف كلمة نصر الله لاسيما وان مضمون الرد اللبناني لم يكن على مستوى المبادرة وتضمن “لاءات” فيما يتعلق بالقرارات الدولية وابرزها 1559 بعدما اعلن بو حبيب صراحة انه “ذاهب الى الكويت للحوار وليس لتسليم سلاح “حزب الله” الذي لا يهيمن على سياسة لبنان” وهذا الكلام سيكون له تأثير واضح على موقف الدول العربية التي تعرضت لأبشع انواع الاتهامات من نصر الله وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.