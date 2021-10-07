لماذا يزور وزير الخارجية الإيراني لبنان؟

إن السياق الشكلي لزيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان، يعطي مؤشراً على أنها زيارة من أجل تكريس مظاهر الإحتلال الإيراني لهذا البلد العربي المنكوب نتيجة وجود سلطة فاسدة و تابعة لميليشيات حزب الله.

المظاهرة التي سبقت الزيارة، تشرح حجم الحنق والغضب الشعبي، من نفوذ إيران في لبنان، و من تعاطي طهران مع بيروت كصندوق بريد للرسائل الإيرانية في المنطقة والشرق الأوسط، وقد قالها الشارع اللبناني: لا لسلطة الخنوع والخضوع ولا لمنظومة الفساد صنيعة هدا المحتل، وأنتم يا ممثلي هذه السلطة خونة للوطن ولا تمثلون إلا أنفسكم ومصالحكم، والشعب في لبنان يطالب بالتحرير من هذا الإحتلال الفارسي، بينما الفاسدون العملاء يأخذونه نحو معتقل الجحيم، فلا وألف لا للاحتلال، ولا لعملاء الاحتلال، ولا لسلاح الاحتلال.

‏الرفض الشعبي في لبنان لزيارة وزير خارجية إيران، يعود الى ادراك اللبنانيين أن المقصود من هذه الزيارة هو الإيحاء بأنّ الجمهورية اللبنانية هي دولة محتلّة فعليًّا وهي امتداد للنظام والنفوذ الإيراني، كما إن أتباع الثلاثي خامنئي والاسد ونصرالله في ⁧‫لبنان‬⁩ يتحمّلون مسؤولية كل الخراب الذي أصاب الجمهورية بدون إستثناء أي منهم، بمن فيهم طاقم الحكم الذي بات يملك ولا يحكم.

وهذا الطاقم الذي يرحب بحسين أمير عبداللهيان هو مجرد واجهة لتأمين الغطاء الشرعي للسياسة الإيرانية وآخر إبداعاتهم الصمت المريب عما تعرّض له القضاء من تهويل وفي عقر داره، وأي معركة يخوضها ⁧‫حزب الله‬⁩ ضدّ الجيش اللبناني لن تنجح خاصة وأنّ الجيش يحظى ليس فقط على تأييد محلي وإنما على دعم غربي وعربي ودولي نظرًا للثقة التي تمكن من الحصول عليها في عمله بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن، لكن هذا لن يمنع الميليشيا من محاولات إضعاف كل مؤسسات الدولة، وانقلاب في البلد مستمر يمارسه ⁧‫حزب الله‬⁩ لإنهاء الدولة اللّبنانية وتأسيس دولته التي تتماشى مع مشروعه والمسار التهديدي الذي سلكه كانت بدايته مع الانقضاض على ⁧‫مصرف لبنان‬⁩ وعبره المصارف وقد نجح في إضعاف هذا القطاع ليُهدد بعد ذلك القضاء من دون أن تتحرك الدولة رسميًا وقضائيًا.

وزيارة وزير الخارجية الإيراني بعد رفض الشعب اللبناني لها، هي زيارة المعزول لـ المعزول، فالسلطة في لبنان معزولة، ونظام إيران معزول بعقوبات دولية، يريد من الغرب رفعها في فيينا، ولن تخدم هذه الزيارة لبنان، كون إيران مصدر شر للبنان، وحيثما حلت ايران حل الخراب والدمار، والشواهد على ذلك كثيرة للغاية، والشرق الاوسط يعاني من تدخلات إيران وإرهاب الميليشيات التابعة لها.