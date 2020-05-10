مالذي يخيفهم من بهاء الحريري ؟

تحدثني نفسي وأنا السوري الذي درس في لبنان وعاش في لبنان وعرف خبايا الساسة والسياسة فيها بحكم عمله السابق في الدولة السورية عن طبيعة الهلع الذي يحدثه كلام وبيانات بهاء الدين الحريري في أوساط الطبقة السياسية الفاسدة التي سجنت اللبناني في معتقلات مصالحها على مدار سنوات أعقبت إستشهاد الراحل رفيق الحريري.

يكفيني كمواطن عربي يراقب المشهد اللبناني أن بهاء الحريري نظيف اليد من مال اللبنانيين ولم يشارك لحظة في العملية السياسية الفاسدة ولا التسويات المدمرة لبلد مثل لبنان ، كما أنه رجل أعمال عصامي له مؤسساته وعمله ونشاطه الذي لاتشوبه شائبة ، وحوله فريق من العاملين والمستشارين ذوي الخبرة والسمعة العربية والدولية الممتازة فضلاً عن أنصار له في لبنان يرون فيه الحارس الأمين لنهج الرئيس الشهيد.

وإذا كان بيان بهاء المنطقي والواقعي والتوصيفي لحال الناس في كل محافظات لبنان قد أحدث هذا الزلزال داخل أوساط بيت الوسط المحتل وجمهور قليل من المنتفعين على حطام ماضٍ مشرف لباني نهضة لبنان الحريري الأب ، وطامعين بما تبقى من سيولة شحيحة بيد الوريث الفاشل الشيخ سعد الحريري ، فالسؤال الذي يطرح نفسه ، ماذا لوتكلم الرجل أو حتى زار لبنان قريباً ؟ مالذي سيحصل لهؤلاء ولماذا يخافون من برامج بهاء الحريري الإصلاحية.

وبموازاة ذلك ، أرصد من منطلق حيادي تفاعل الشارع السني اللبناني بالذات مع كلمات الشيخ بهاء الصادقة ، والسيل العارم من التعليقات الإيجابية ، وصولاً إلى دعوته لخوض غمار العمل السياسي مع أنه يرفض حتى الآن الإفصاح عن ذلك ، ويعكف على مساعدة لبنان بأي وسيلة ، وينأى بنفسه فعلياً عن كل تلك السجالات والمهاترات التي لاتتناسب كماً وكيفاً مع حجم الرجل ومكانته العالمية المرموقة.

ومن باب النصيحة المباشرة ، بودي القول لكل من يعادي مشروع النجل الأكبر للشهيد الرئيس دون قناعة ، ودعوته لإستعراض التركة الثقيلة التي أحدثت شرخاً واسعاً وبوناً شاسعاً داخل الجماهير الوفية لإنموذج الحريرية الوطنية التي يحتاجها العالم العربي كله فضلاً عن لبنان من أجل تصحيح ما أفسده سعد ورفاق دربه الشتامون لكل صوت يعلو ، ولكل قلم حر يكتب.

وفي الوقت نفسه ، المنطقة كلها كما يعلم الجميع مقبلة على تغيرات لم تعد تنفع معها مسكنات ألم منتهية الصلاحية ، وجولات إستعراضية عفا عليه الدهر ومل منها الناس ، ولبنان في عين العاصفة إقتصادياً وسياسياً ، وحرص بهاء كزعيم وطني عالم ببواطن الأمور على مستقبل لبنان قضية تستحق التوقف عندها ، ودراسة ظاهرتها لأن الفائدة منها كبيرة كون الدولة هي المستفيدة من ذلك حين تعود لها ولمواطنيها السيادة المفقودة.