ما بعد غزوة الطيونة

إن استدعاء من امر بسير تظاهرة مسلحة ومجاميع مسلحة باتجاه احياء سكنية وهما نبيه برّي وحسن نصرالله زعيما ميليشيا أمل وحزب الله، واجب قبل استدعاء الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية.

لو كان في لبنان رئيس حقيقي ما كان سيحصل ما حصل من انهيارات وتردّ للوضع الامني وحتى تفجير المرفأ، فهذا عهد عون الذي يتعامل مع لبنان من زاوية توريث جبران باسيل كرسي بعبدا بأي طريقة، وانهيار الوضع الاجتماعي والمعيشي قد يهددّ اجراء الانتخابات في موعدها، فالانتخابات في ظروف غير طبيعية ستؤدّي الى نتائج غير طبيعيّة، وهذا أمر تخشاه السلطة الحاكمة.

وعودة الثنائي الشيعي الى مجلس الوزراء قبل تحقيق المطالب التي تكلّم عنها حسن نصرالله و ابرزها تنحّي القاضي بيطار خير دليل على تبدّل الحسابات بين الانفعال الكلامي لسيد الميليشيات والضرورات الوطنيّة لاستكمال ادارة البلاد، فهناك شيء ما تبدّل وسيتم كشفه خلال الايام المقبلة، واليوم يتقررّ مستقبل التحقيق في تفجير المرفأ، ويتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليّة كبيرة، لأن هذا المجتمع، لم يساعد لإنشاء محكمة دوليّة كانت وفّرت علينا انقسامات وتكهنات وربما اغتيالات جديدة، لماذا في الـ ٢٠٠٥ سارع الغرب في انشاء محكمة و اليوم لم يخطُ الخطوة

يمكن ان يتفوق حزب الله بالقتال والعنف والاغتيالات السياسية، لكن في السياسة ضعيف جداً، وغريب عن لبنان بشكل كلي، وهو اي حزب الله بحاجة كبيرة الى اعادة لبننة نفسه.

بعد غزوة ⁧‫عين الرمانة‬⁩ باتت قواعد الإشتباك السياسي مع الميليشيا التي تقود إنقلابا تتطلّب عدّة شغل جديدة تتوافق مع تموضعها الإيراني فمواجهة الإنقلاب تكون وطنيا وليس من أي مربع طائفي، فالإمرة على حزب الله إيرانية وليست لبنانية، وولاءه وطاعته لدولة أجنبية وليس للجمهورية اللبنانية، والخطّة الإصلاحية الوحيدة التي تُعيدُ لبنان عزيزاً ومعافىً ، هي سحب سلاح الميليشيات.

وعلى رأس ذلك سلاح ميليشيات “حزب الله”، ومنعها من الحطّ من شأن الدولة ومؤسساتها وقواها الأمنية، والتوقف عن تحقيرها والإستخفاف بها، والمصادقة على حق اللبنانيين في وطن سيّد لا وجود لأي سلاح غير شرعي فيه

وأخطرُ ما في سلوكِ ميليشياتِ “حزب الله” و “أمل”، هو تغليبها لعدالتها ومزاجها ومَصَالِحها، على دورِ الدولة وتطلعاتها ومصالحها وقضائها، فهي ميليشياتٌ تقْضِي على لبنانَ ومُؤسَساتِه، وتُحيلهُ خِرْبَةً وتُنعشُ تشريعَ الغَابةِ فيه، فعناصر هذه الميليشيا، هم عبارة عن مجموعة كريهة من البشر، وعضلاتهم منتفخة بالأُبر، ومنقوعةٌ بدماء كثير من الأبرياء وزعرانُ شوارع، عاطلون إلا عن القتل، ومخالفة القانون، والاعتداء والتكفير والاستباحةِ تلبيةً لنفير ميليشياتٍ كريهة، لا تملكُ عقلاً ولا قلباً ولا بصيرة .