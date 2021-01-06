ما علاقة لبنان بإيران؟

السؤال الكبير الذي يطرح ولا يزال في عقول جميع شرفاء لبنان هو : ‏ما علاقة لبنان وشعبه المنكوب الذي يعاني من أزمات كثيرة ، من أبرزها هذه الإقتصادية الكارثية بأزمات إيران الفارسية وحروبها ومشاريعها و ميليشياتها وصواريخها و إرهابها ؟

وإذا إذا كانت إيران حريصة كل هذا الحرص المزعوم على فلسطين فلما قتلت ميليشياتها في سوريا والعراق من قبل آلاف اللاجئين الفلسطينيين ؟ لماذا لم تحرر فلسطين من الجبهة السورية والمعلوم أن عشرات الآلاف من مقاتليها ومرتزقتها ينتشرون في كل المدن السورية منذ ٢٠١١ ؟

إنها أسئلة لا تحتاج الكثير من العناء في البحث عن أجوبة لها ، لأن قادة الحرس الثوري الإرهابي الإيراني يجعلون من لبنان مكسر عصا لهم ، لينفذوا أعمالهم المشبوهة ومشاريعهم الارهابية ، ويهدد دائما بحزب الله وايران العدو الصهيوني من لبنان

ولأن لبنان الدولة ولبنان المجتمع بالنسبة لهم الحلقة الأضعف ، فإنهم يسطرون عليه ويتحكمون بمؤسساته وقد جعلوا منه ملعبهم الإجرامي ، بل دمروا كل صغير وكبير فيه من إقتصاد وسياحة ومصارف وحياة وتعليم ومنشآت ومعابر ومطار و ميناء بحري

ولان فلسطين ليست هدفاً لهم ، ولكونهم امام الإسرائيلي اجبن مما يتصور جمهورهم ، فهو يقصفهم ويقتلهم في سوريا أسبوعياً و لايفكرون بالرد ، وأما مقتل قاسم سليماني وخير زاده فهما خير دليل على ضعف إيران و عجزها ، وهم يبررون جبنهم و ضعفهم من خلال مسرحيات سخيفة يقومون بها في لبنان

وحين يظهر نصر الله زعيم ميلشيا حزب الله ليبرر جرائم إيران بحق لبنان ، ويتحدث عنها بمنطق الدولة السليمة ، ويقدم نفسه مرشداً عاماً للبنان ، فإن الواقع يقول بأن هذا الرجل وعصابته هم الخطر الحقيقي الذي يهدد حاضر ومستقبل لبنان

وقطعا للطريق على فلاسفة العصر واصحاب النزعات العنفية حين اخرج اللبناني الاحتلال السوري واسقط منظوماته بلا ضربة كف كما يقال العرب وقتها دعموا لبنان بالمليارات لكن البعض فضل السكوت على ارتكابات ايران

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والمجتمع الدولي دعم لبنان بقرارات نزع سلاح حزب الله ، ففضل البعض عندها التنازل عن السيادة مقابل السلطة ، وتلك هي المصيبة الكبرى في بلد مثل لبنان ، فالصامت مشارك ، والمشارك شريك للقاتل ، وبالتالي حزب الله لعب على المتناقضات

وحين انت الفرصة في لبنان لازالة البعض الذي اتى بالبعض من خلال الثورة الشعبية العارمة ، فضل البعض حماية الموقع على ازالة هذا البعض فوصل البلد الى ما هو عليه اليوم ، كون خيارات البعض كانت طائفية لا لبنانية في المحصلة

والأكثر من ذلك تدخل مرجعيات سياسية و روحية في إطار سلبي يدعم الفاسدين ، و يدعم التابعين لإحتلال ايران لبنان ، بحجة السلم الاهلي والعيش المشترك ، فأي سلم مع قتلة وأي عيش مشترك مع ارهابيين ، ولبنان يأن تحت وطأة تفجيرات مرفأ بيروت وكوارث كثيرة اخرى .