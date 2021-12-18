معادلات الوقت المتاح في لبنان

يرفض اللبنانيون معادلة التمديد المتبادل بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، و‏يرفض الشعب التمديد لرئيس الجمهوريّة مهما فتّش له ” المشرّعون” عن أسباب موجبة وتبريرات.

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وإن أي تمديد للمجلس النيابي وأي محاولة تمديد لرئيس الجمهوريّة سيتمّ التعامل معهما كانقلاب معلن ، وسوف تتمّ مواجهتها بشتى الوسائل المتاحة، لأن ذلك تدليس على الناس، وأي تمديد لأي مكوّن من مكوّنات السلطة في لبنان هو تعسّف في استعمال واستخدام الدستور والقوانين خلافًا لمبرّر وجودها ، وهو تمديد لإحتلال الدولة بفعل الاستقواء بالسلاح والعديد والعتاد.

وقد اوصل هذا الاحتلال لبنان الى ما بعد قعر جهنّم ، ففي ظلّ تفاقم الأزمة المعيشية الضاغطة وإفقار اللبنانيين وتهجيرهم لم يتوانَ رئيس الجمهورية عن ذكر طموحاته و أوهامه، وبات من المفضوح والمعلوم أن عون يصارح المقربين منه وزواره في إبداء الرغبة بتمديد ولايته ورفضه تسليم القصر الجمهوري رغم كلّ المآسي التي يتخبّط بها الوطن نتيجة عهده المشؤوم

وزواج المتعة بين ⁧‫حزب الله‬⁩ والتيار الوطني الحر‬⁩ المكرّس بعقد مار مخايل تاريخ ٦ شباط ٢٠٠٦ دمّر الجمهورية وأعطى الميليشيا إمكانيات هائلة في خدمة المشروع الايراني المتحكم بالبلد، المشروع الذي أقام الحزب على أساسه مؤسساته الرديفة على أنقاض مؤسسات الدولة التي إنهارت مع الوقت بفعل مخطط ممنهج لا بد من مواجهته وطنيا لإسقاطه ، و إسقاطه سيكون طوق نجاة لبنان.

وإذا كان حزبُ الله يَدعو اللبنانيين ، بشكلٍ أو بآخَر ، إلى إعادةِ النظرِ في وِحدةِ لبنان ، فسَبقَ أن دَعاه اللبنانيون وسألوه إعادةَ النظرِ في مشروعِه لكي يتم انقاذَ وِحدةَ لبنان فوراً، لكن أيُّهُما أسهلُ يا ترى: تغييرُ لبنانَ أم تغييرُ حزبِ الله ؟ فلبنان عندَ هذا المنعطَف ، وهذا المنعطف يتوجب على الجميع أن يدركوا بشكل أو بآخر أن الامور تحتاج بمجهود كبير.

وهناك اشارات عن ضيق صدر الرئيس ميشال عون من حزب الله الذي يغلّب التفاهم مع نبيه برّي، والقول المناسب هنا: فخامة الرئيس يداك أوكتا وفوك نفخ ، وهذا مثل عربي فصيح ينطبق على حال عون البائس.

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ويقررّ حزب الله وأمل اليوم موعد اجتماع حكومة الرئيس ميقاتي في عهد الرئيس عون، وهذا واقع سياسي يُكرّس سطوة السلاح على الدولة، ولن يتغيّر بعد الانتخابات، ويجب ان يأتي التغيير قبلها من خلال الكلام عن رفع الاحتلال الايراني بدءا باستقالة رئيس الجمهوريّة نفسه.