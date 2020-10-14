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معلومات تذكر لأول مرة عن شركات الزعماء السياسيين في لبنان

منذ 13 دقيقة
معلومات تذكر لأول مرة عن شركات الزعماء السياسيين في لبنان

معلومات تذكر لأول مرة عن شركات الزعماء السياسيين في لبنان

عبد الجليل السعيد
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بمعزل تام عن الخوض في المسألة المعقدة المرتبطة في تشكيل الحكومة بلبنان ، يجب أن يعرف اللبناني الحقيقة المرة التي يخفيها الساسة وزعماء الأحزاب حول حجم نفوذهم الإقتصادي في البلد ، وعدد الشركات التي يمتلكونها ، لهذا يحرص هؤلاء على تقاذف التهم بينهم ، وعدم السماح لشخصية مختصة أن تتولى زمام المبادرة ، مهما حاول ماكرون وغيره جسر الهوة

أولاً : تحدث الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في لقائه مع وسيلة إعلامية محلية في لبنان عن حصته في شركات الغاز والنفط بلبنان ، ولم يخجل الرجل من ذكر المبالغ التي يكسبها نتيجة شراكته الإقتصادية والمقدرة بعشرات ملايين الدولارات ، في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من الفقر المدقع

ثانياً : يسيطر نبيه بري رئيس مجلس النواب على شركات أخرى ، في مجالات البناء والمواد الغذائية وإستيراد وتصدير الألبسة ، و تزيد أرباح تلك الحصص والشركات في كل ساعة ، وكون بري الرجل الأقوى في لبنان فإنه يأخذ على عاتقه زيادة أمواله بطرق مختلفة ، من خلال معرفته المباشرة بحكم منصبه بكل جديد في عالم المال والأعمال بلبنان ، وأقاربه والمقربون منه يتربعون على ثروات طائلة ، إذا ما قورنت بحال الشيعي اللبناني الذي يزعم بري تمثليه ، سنجد الفوارق الطبقية موجودة بشكل لايتصوره المرء

ثالثاً : حتى النائب الحالي والمدير السابق للأمن العام جميل السيد يمتلك حصة كبيرة لايستهان بها في بنك قبرصي ، وهذا ما ذكرته التسريبات قبل سنوات والتي عرفت بأوراق بنما ، و السؤال هنا : من أين لك هذا يا جميل السيد ؟ والجواب معروف لأن الفساد المالي والسياسي هو ديدن أولئك المتنفذين

رابعاً : أما تيار الرئيس ميشال عون فإنه يستأثر بالكهرباء ولايسمح لأحد أن يقترب منه ، فلجبران باسيل صهر الرئيس وزعيم أكبر كتلة في البرلمان حصص متعددة في هذا المجال ، وقد ناهزت ثروته أرقاماً قياسية في السنوات الماضية ، ولن يتخلى العونيون بسهولة عن هذه المكاسب التي يتم توزيعها بينهم ، فباسيل وزوجته بنت الرئيس إشتروا أفخم الشقق في باريس ولندن وجزر الكناري ، ولديهم حسابات بنكية معروفة في سويسرا

خامساً : إذا تم التساؤل عن دور ميلشيا حزب الله في ذلك ، فإن الجواب كان قبل مدة على صفحات الغارديان البريطانية و وول ستريت جورنال الأمريكية وغيرها ، بأن نصر الله يمتلك ٦ مليار دولار كاش ، و يخزنها في الضاحية الجنوبية التي تعتبر من أفقر المناطق في لبنان ، و يضع نصيباً من ذلك المال بحوزة نجله الذي يتنقل بين لبنان والعراق وسوريا وإيران ، و يهيمن على شركات خاصة تقدر أرباحها بملايين الدولارات يومياً

سادساً : يستقوي هؤلاء جميعاً بالسلاح غير الشرعي الذي يملكه حزب الله كي يغطي فسادهم ، و لايخشون محاسبة أو مراقبة كون لبنان بلد سائب من وجهة نظرهم ، والمال العام ملك شخصي لهم ، وهم الأدرى بدهاليز السياسة التي تعبد لهم طرق السرقات والنهب ، والتعطيل هو جزء من إستراتيجية يعتمد عليه هؤلاء كي يبقوا أسواقهم الموازية للسوق اللبناني ، فكل شيء في لبنان له سعره الخاص ، ولكن الأسعار الخاصة بهم وبحزب الله لا ضرائب عليها ، ولهذا أفلس لبنان .

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