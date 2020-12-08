معنى مهنة مقاوم في لبنان

أصبحت مفردات المقاومة والممانعة تثير السخرية والتندر في لبنان وعموم العالم العربي ، كون الذين يحملون تلك الصفة أو يدافعون عنها أو ينتمون لجمهورها يمارسونها كمهنة وليس كعمل بطولي يستحق الشكر

و تعتبر مهنة المقاومة في لبنان من المهن الحصرية لميليشيا حزب الله الإيرانية ، فالعصابات المسلحة التابعة لحسن نصر الله تتشدق صباح مساء بشعارات المقاومة للعدو الذي يسمونه صهيوني ، و في الوقت نفسه يحرسونه برموش عيونهم عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

ثم يتفق نصر الله مع باقي أضلاع المثلث الإيراني الحاكم في البلد ميشال عون رئيس الجمهورية و نبيه بري رئيس مجلس النواب على التطبيع المرحلي مع هذا العدو بحسب زعمهم من خلال مفاوضات الناقورة الرامية لترسيم الحدود البحرية وربما البرية أيضاً

و المقاومون في لبنان من جماعة حزب الله يمارسون كل أشكال المقاومة داخل لبنان ، فهم يقاومون مكافحة الفساد ويصرون على حماية المفسدين والفاسدين ، ويقاومون بناء الدولة أو صون مؤسساتها الدستورية ويشنون الحروب على كل من يتحدث عن السيادة و الإستقلال

والمقاومة التي تزعم ذلك في لبنان ، هي نفسها التي خزنت نترات الأومنيوم المحرمة دولياً في مرفأ بيروت حتى تم تفجيرها على يد مجهول كما يقولون في لبنان حتى اللحظة ، و شرعت بعد ذلك تلك المقاومة والمقاومين بقتل كل الشهود الذين يخدمون مسار التحقيق المحلي المتعثر في خطواته

والمقاومون هم تجار المخدرات والحشيش ، بل هم الذين يزرعونه ويجمعونه و يصدرونه إلى دول الجوار والعالم ، وهذا عمل يخص المافيا والعصابات الخارجة عن القانون ، لكن في لبنان المقاومة هي العصابة الأخطر على مستوى الإقليم ، و تسابق بأفعالها القذرة الزمن كي تخيف الناس و ترهبهم في كل يوم

والمقاومة التي دخلت بالعملية السياسية من سنوات ، هي ذاتها التي تعطل تشكيل الحكومات المتعاقبة ، و تشترط على أي رئيس مكلف تغطية أعمالها المسلحة التي تنفذ فيها أجندة دولة أجنبية مثل إيران التي تحتل لبنان منذ سنوات ، بل و يصرح رئيس هذه المقاومة بأن أوامره من طهران و تمويله و سلاحه كذلك ، ناهيك عن ولائه الدائم للولي الفقيه

و مهنة المقاوم خارج لبنان لم تقتصر على قتل السوريين والمشاركة في قتل العراقيين واليمنيين ، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى تهديد أمن دول الخليج العربي ، وزرع المجاميع المسلحة في البحرين والكويت بغية قتل الأبرياء هناك و المساعدة على قلب أنظمة الحكم أيضاً

و أمام هذا الإستعراض السريع لكل جرائم هذه المقاومة ، لا يستطيع عاقل أن يربط بينها وبين أي عمل مقاوم ، فهل المقاومة تكمن في تزوير الدولار ، و تهريب المواد الغذائية والمحروقات و غيرها عبر المنافذ غير الشرعية مع سوريا ، و سرقة أموال الخزينة وأخذ الخوات و الآتاوات من أصحاب المحال التجارية والسطو المسلح عند اللزوم والخطف وسرقة السيارات

وأما مسلسل تهديد الصحافة و ضرب الصحافيين والإعتداء عليهم فإنه مستمر على يد هؤلاء المقاومين وبشكل منظم ، وليس آخره ما حصل مع مراسل صوت بيروت إنترناشيونال والمصور ، وغيرهم من العاملين في المجال الإعلامي ، في ظل عجز كامل للدولة عن فعل أي شي حيال ذلك .