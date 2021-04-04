مع من سيتحالف لبنان؟

‏لابد من القول : إن إنقاذ لبنان كبلد وتحريره كمؤسسات دستورية بات أمراً يحتاج إلى خيارات جريئة وقرارات شجاعة ، وهذا كله يحتم على الجميع إسقاط منظومة الحكم الفاسد التي تغرد خارج السرب اللبناني

والعالم العربي اليوم يمر بمرحلة تحالفات إقتصادية و سياسية مهمة للغاية ، و لبنان يعيش في كوكب آخر نتيجة هيمنة حزب الله على قراره السيادي ، و في الوقت نفسه نتيجة الأجندة العبثية لعملاء إيران في لبنان

وحتى تصريحات الكاردينال الراعي حول حيازة حزب الله لقرار السلم والحرب ، هي تصريحات مهمة تؤخذ على محمل الجد كون هذا هو الواقع ، وبكركي أخذت على عاتقها إطلاق مبادرة وطنية جامعة هدفها حياد لبنان

و على مستوى خارطة التحالفات السياسية والإقتصادية يبدو أن لبنان خارج كل هذه المعادلات لأنه مسلوب الإرادة كلياً ، و رئيس الجمهورية ميشال عون بات طرفاً معطلاً يرفض أي تنفيذ لأي إستحقاق دستوري ملزم

وبقية الأحزاب والتيارات السياسية في البلد تعيش في الغالب حالة من السبات لأن تلك الأحزاب مفعول به وليست فاعلاً ، و ليست قادرة على بلورة مواقف مهمة تفضي بالمحصلة لخدمة جمهورها الذي يؤيدها فضلاً عن بقية صنوف الشعب في لبنان

وإيران التي تحتل لبنان لا تزال على موقفها ، الموقف المفهوم من حيث ربط لبنان بطبيعة التفاوض الغربي الجاري معها ، فطهران تريد أن يكون لبنان إلى جانب سوريا والعراق واليمن دولاً يرمي في أتون جولاته التفاوضية فقط

وحتى ميلشيا حزب الله التي تقدم نفسها في لبنان على أنها ميليشيا مقاومة ، لم تنحرف عن مسارها فقط ، بل أصبحت عبئاً على جمهورها ، أو من يسمون بحاضنتها الشعبية في كافة مناطق لبنان

وعلى نقيض ذلك يبدو الشارع متمسكاً من حيث المبدأ بمواقفه ، لكن تنظيم الساحات وتأطير الحالة الثورية في لبنان يستلزم الوقوف صفاً واحداً في وجه رجال الإحتلال الإيراني في لبنان

والأخبار الواردة عن الإقتصاد اللبناني لا تبشر بخير ، وحتى مستوى الخروج من الأزمات لا يزال مستوى منخفض دون التماهي مع آلية العمل المفضية إلى خطة شاملة تحصن البلد من الإنهيار الوشيك والمرتقب

‏وإذا كان الحل الحقيقي في لبنان يكون بتبني ماكرون للمقاربة السعودية لأسباب الازمة والحلول المطلوبة ، فإنه لا مجال أبداً لترك محاولات ماكرون اقناع بعض الدول العربية المؤثرة بالمبادرة الفرنسية التي تغطي الاحتلال الايراني

وتعيد هذه المبادرة انتاج تسوية بشروط مع حزب الله وسلاحه ، والموقف السعودي على الأقل من لبنان هو موقف استراتيجي واخلاقي ومبدئي ، ولا يمكن لهذا الموقف أن يتغير على ضوء الخطوط الحمر التي رسمها الملك سلمان في خطابه الأخير أمام مجلس الأمن

وفي مقدمة ذلك نزع سلاح حزب الله ، و عودة الإستقرار السياسي للبلد من أجل تسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين تأخذ البلد إلى بر الأمان في المرحلة الراهنة بعيداً عن التغطية لأنشطة محور حزب الله .