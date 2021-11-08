مقاطعة العرب لحكومة حزب الله وعهد عون.. رب ضارة نافعة

إن المواطن العربي الذي يتابع أخبار لبنان قمة التغير المناخي في غلاسكو الإسكتلندية، يحتاج أحياناً لتبسيط هذا المفهوم المعقد لطبيعة تقلبات الطبع والطبيعة السياسية في لبنان، لكن تداعي قادة الطوائف في لبنان لتكريس حقبة مهمة غير مسبوقة، بغية تحقيق مكاسبهم الإنتخابية بعينها وبشكل مبكر، هي حقبة ينظر إليها على أنها ضحك على ذقون الحلول الكاذبة.

و الشرق الأوسط برمته، يتابع مقاطعة دول عربية خليجية لبيروت، ولم تعد هذه المقاطعة على هامش التفكير بحلول حقيقية للبنان، بل هي نفس جدي لمعالجة قضايا لبنان المنكوب، فالإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في هذا رسائلها وهي تعرض سفارتها للبيع، والسعودية قالت: لبنان بشكله الحالي صفحة وطويت، والعلاقة معه لا تفيد الرياض أبداً.

والنسق الكويتي الذي أفصحت عنه جريدة السياسة خلال الساعات القليلة الماضية، يوضح وعود وإلتزامات حسن نصر الله لإيران، بضرورة الإستهداف المتواصل لأمن الكويت ودول الخليج العربي، والميزة الفعالة في المبادرات العربية حيال لبنان، ولنسمها كذلك، فهي مبادرات تعتمد على آلية العمل، والبرنامج الواضح فيها، هو غسل اليد من أي حكم أو حكومة في لبنان يسيطر عليها حزب الله.

القراءة المتأنية لحراك لبنان السياسي بعد الموقف السعودي والخليجي، تأخذ المتتبع نحو إهتمام الحكومة اللبنانية بتحصين الغباء الذي تعيشه بدلاً من حمل الأعباء الملقاة على عاتقها، وكون لبنات شريكاً مفترضا العرب و العالم في تحديات ⁦‪كثيرة ‬⁩، ولديه إسهامات سلبية وخبرة غير إيجابية في مجال تصدير المخدرات والإرهاب، فإن مساعي حكومة ميقاتي باءت و تبوء بالفشل، وعبر مشاركة جامعة الدول العربية بالوساطة كما يزعم عون وميقاتي، فضحت كل أكاذيبهم نتيجة كونهم عاجزين عن أي تواصل مع السعودية التي أغلقت ابوابها في وجههم قبل أيام.

وعندما تتمحور المبادرات السياسية العربية، حول قضية ترك لبنان وشأنه مؤقتاً، فإن هذا المواقف تساهم في تقليل التداعيات الدعائية للحملات الإنتخابية المبكرة في لبنان، وعدم التصويت للفاسدين المنبوذين، ولأن فيروس كورونا أصاب بعض بلدان العالم بمقتل، فإن فيروس عهد عون ساهم بنشر وباء الميليشيات في لبنان عبر تحالفه معها وتنفيذه لمخططاتها، فبحكم عون للبلد فعل حزب الله ما يحلو له.

والخلاصة التي يتم سردها بإختصار شديد، تجعلنا أمام معيار الثقة بالمستقبل في لبنان، إن سعى اللبنانيون لإجتثاث هذه الطبقة الفاسدة من جذورها والخلاص منها في الإنتخابات المقبلة.