موسم الغش للبنانيين وبيعهم الأوهام صباحاً ومساءً

إن التجارة الرائجة في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بأمر حزب الله هي غش اللبناني بالكلام المعسول وبيعه الأوهام من خلال الوعود الفارغة بالدعم القادم والمعجزات التي ستحصل بمجرد الموافقة على خيارات حسن نصر الله عميل إيران الأكبر في لبنان

واليوم يدلي سياسي معروف بتصريح رسمي يقول فيه : إن الأموال التي ستجمع في صندوق بعد تشكيل الحكومة ستكون السعودية مساهمة فيها بمبلغ وقدره مليار دولار لمساعدة لبنان ، ويتابع هذا السياسي مثل غيره من حلفاء إيران في لبنان السير في طريق الأكاذيب بغية تضليل الرأي العام في لبنان مجدداً

والسؤال هنا : مالذي سيجعل السعودية مسرورة بحكومة لبنانية عتيدة من أولى مهامها تغطية حزب الله وحروبه العبثية التي تمتد من لبنان إلى سوريا مروراً بالعراق وصولاً إلى اليمن وليس بعيداً عن أمن منطقة الخليج العربي ككل ؟

السعودية بصفتها دولة داعمة وتدعم لبنان الدولة من قبل لن تدخر جهداً في إعادة إعمار هذا البلد الغالي على السعوديين ، ولكن بعد نزع سلاح حزب الله كلياً وإنهاء الإحتلال الإيراني ، و عدم إشراك هذه الميلشيات المسلحة الإرهابية في أي حكومة لبنان سراً أو علناً

وتلك المعايير السعودية ليست مجرد تحليل نسرده في مقال ، إنها وقائع قالها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمام الأمم المتحدة قبل شهرين ، ومواقف معلنة أكد عليها وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قبل أيام

ولهذا السياسي وغيره من بائعي الوهم في لبنان ، يجدر بكل عاقل في البلد أن يقول : ‏لماذا مليار دولار من السعودية فقط ؟ هل سيطرب صناع القرار السعودي في الرياض حين يسمعون البيان الوزاري وهو يردد مقطع شعب وجيش ومقاومة المقرف والمقزز والمهين للبنان ؟

وهذه الثلاثية الذهبية كما يسميها جمهور إيران في لبنان ، لن تعيد انعاش الوضع الاقتصادي ، والدولارات لن تتدفق من الخليج العربي أو غيره إذا تم إعتماد هذا المبدأ غير السيادي ، فهذه الثلاثية هي ضرورة لاعادة انعاش حزب الله وأمل والعونيين ، وسيسعى عون لتوزيع الحصص والمالية تحديداً كوزارة ستكون للثنائي الإيراني في البلد

كما إن الحكومة التي غطت وستغطي سلاح ميلشيا حزب الله ما حاجة السعودية لها ؟ إنها أوهام المنظومة العونية الفاسدة المفسدة التي تريد إعادة تأهيل نفسها على حساب كل لبنان مجدداً ولو بالكذب على الناس بطريقة مباشرة

والسؤال أيضاً : لماذا لا تساهم إيران بدعم لبنان

‏وبتزويده بالنفط مجاناً حتى يتجاوز أزماته كونه جزء من محور المقاومة كما يزعمون ؟ إذا كانت طهران لا تستطيع دعم بيروت نقداً بسبب العقوبات ، فلما تضحي بلبنان ؟ وبدون شك الجواب معروف إنها خدمة للمصالح الإيرانية وطموحاتها التوسعية والتضحية من طرف واحد وتابع لإيران .