ميشال عون سيبقى معزولاً حتى نهاية عهده

تحالف الرئيس اللبناني ميشال عون مع ميلشيا حزب الله وتبعيته الكاملة لمحور إيران أفقدته على الصعيد الرسمي كما الشخصي أي إحترام من قبل القادة العرب أو حتى الغربيين

فلا دعوات توجه لهذا الرئيس كي يزور ولا إتصالات رئاسية على مستوى الزعماء يتلقاها ، وكان هذا كله قبل فيروس كورونا وظروفه التي فرضها ، وبعده بات عون ليس فقط رئيساً منبوذاً ، بل لربما معاقباً أمريكياً وقريباً

فالعقاب لصهره جبران باسيل من قبل واشنطن ليس لأسباب فساده فقط ، بل لإرتبلطه بمحور الإرهاب في المنطقة وفي مقدمته حزب الله الذي أصبح باسيل في الآوانة الأخيرة مدافعاً شرساً عن جرائمه في مختلف المحافل الدولية

وحين تشن جريدة فرنسية مثل لوموند أعنف هجوم على تواطؤ السلاح والفساد في افتتاحية خاصة بلبنان

وتصف الدولة بالوحش الذي لا يمكن التحكّم به ، فإنها تعتبر الطغمة المالية و حزب الله يتبادلان الخدمات المميتة

فلبنان في العهد العوني لم يعد لبنان يثير اهتمام أحد ، بل أصبح وسيصبح مدعاة لـ الإحباط الملل واللامبالاة المهذبة والسياسيون فيه مجرمون‬ مثل المافيا ، يقتسمون الغنائم و يرمون على الشعب المغارم

ففي لبنان اليوم هناك من يعتبر الوحدة الداخلية هي وحدة الأحزاب الممثلة لكل طائفة ، اي أن كل طائفة تنشأ لها ادارة سياسية صافية ، وتفاهم الإدارات يشكّل الوحدة الداخلية ، بينما الوحدة الداخلية الحقيقية هي وحدة فكرة لبنان في اطار تيّارٌ جامع و عابر للطوائف وهذا ما لايريده عون وأعوان عون وحلفائه

‏ومنذ اكثر من سنة تتنافس الثورة والاحزاب بابتكار حلول تقنية ، فيما المشكلة سياسية في لبنان ، والمطلوب فوراً يتمثل برفع وصاية ايران عن لبنان ، وإسقاط هذه السلطة والتسوية المشؤومة بدءاً باستقالة رئيس الجمهورية ، وتحديد دور لبنان مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة ، وأي عمل تحت السقف المحدد من حزب الله أكثر من فساد ولن يفيد بل سيضر

وربما يكون لدى البعض ‏من الطبيعي ان لا يوافق البطريرك الراعي علناً على استقالة رئيس الجمهورية ميشال من موقعه كرجل دين وشخصية رعوية جامعة ،و لكن من الطبيعي ان يطلب الساسة المسيحيون الوطنيون في لبنان ويطالبوا باستقالة الرئيس بحكم موقعهم السياسي وهنا لا خلاف مع بكركي في الغاية والهدف

وحتى في المستجد السياسي الخارجي في ظل حكم عون فإن استنكار اغتيال محسن فخري زاده من قبل وزارة الخارجية اللبنانية مبادرة تندرج ربما ضمن الآداب الدبلوماسية ، لكنها تصبح موقفاً سياسياً منقوصاً عندما لا تسمع وزارة الخارجية تدين قصف الارامكو او منشآت نفط في جدّة ، و الاعتداء على بلدان تحتضن عشرات الألوف من اللبنانيين مع عائلاتهم .

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