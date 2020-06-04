ميشال عون يعيش في كوكب آخر

‏أزمة ⁧‫لبنان‬⁩ المزمنة في تكمن في النفوس لاالنصوص ، لأن إتفاق الطائف أرسى دعائم السلام في بلد مزقته الحرب الأهلية ، والتواضع وشجاعة الإعتراف بالذنب أمران مفيدان دائماً لأي إنسان ، فمابالك بالساسة الذين يحكمون لبنان اليوم بإسم الدستور وهم مدمنون على خرقه وتجاوزه.

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون بحد ذاته قصة أخرى ، فالرجل يعيش في كوكب آخر بحسب مراقبيه ومتابعيه ومنتقديه ، فكلامه وقراراته وإجتماعاته التي يعقدها في قصر بعبدا كلها تعبر عن إنفصال كامل عن الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في لبنان ، ولهذا فإن البلد ذاهب إلى مستقبل مجهول على الرغم من كل الكلام العوني المعسول.

‏والمطالبة الآن بإنتخابات نيابية لبنانية مبكرة في ظل إحتلال ميليشات حزب الله للدولة ومؤسساتها ربما تكون مطالبةجاهلة وغبية من وجهة نظر البعض إذا لم يتم تحييد هذا الحزب الإيراني العميل عن الحياة السياسية والبرلمانية في لبنان ، فحزب الله له أجندة خبيثة ومجرمة تستطيع تفخيخ أي إنتخابات مقبلة بشكل غير مدروس.

‏وحين يقول عون إن الشراكة القائمة بين الجيش اللبناني واليونيفيل تجعل الجنوب اللبناني ينعمُ منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات والحروب ، فالسؤال هنا : طالما أن الرئاسة تؤكدُ بأن الجنوب ينعم بفضل الشراكة بين الجيش اللبناني واليونيفيل بهدوء فريد منذ ١٤ عاماً ، فما هي الحاجة إذن لوجود سلاح حزب الله بعد ؟ ولماذا لايطالب لبنان بتوسيع تطبيق الـ ١٧٠١ ليتوسع إنتشار القوات الدولية والجيش ولينعم كل لبنان بما ينعم به الجنوب من هدوء فريد كون عناصر حزب الله يصولون ويجولون في كل بلدة لبنانية ؟

‏ومحاولات العهد الفاشل من خلال حكومة دياب الذهاب إلى تعديل وزاري يدخل عسكريين إلى الحكومة ، ماهي إلا محاولات بائسة لوضع اليد على الجيش ، فهو المؤسسة الوحيدة التي لاتزال بعيون بعض المواطنين تمثل الحضن الدافئ للوحدة الوطنيّة ، وهي غير مسؤولة عن الأزمة الحالية ، ودخول أي عسكري لحكومة الميليشيات يجعل منه شريكاً في الخراب للبلد.