ميليشيا “حزب الله” قتلت السوريين في سوريا ولبنان

إن الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت في مطلع هذا الشهر ، حملت لعدد كبير من العائلات السورية أخباراً حزينة ، فثلث الضحايا في ذلك الإنفجار الرهيب من المواطنين السوريين ، والإحصائيات الأولية تتحدث عن أرقام أخرى مخيفة في عداد المصابين والجرحى ، وهذا الأمر لم يأخذ حصته في التغطية الإعلامية للحدث اللبناني الأليم ، سيما وأن الفجيعة في بداياتها

والتواجد الخاص باللاجئين السوريين في لبنان نتيجة النزوح من بطش النظام الأسدي وإيران وروسيا في بلادهم مر بمراحل مختلفة من الذل والبؤس ، كون أغلبهم لايملك خيار العودة لبلده ، والإجراءات المتخذة في بلد مضطرب مثل لبنان ، جعلتهم – كما يعلم الجميع – في ضيق شديد على مستوى العيش أو العمل أو التعليم والعلاج الطبي

وقد ساهم وجود ميليشيا حزب الله في أتون الصراع السوري بتعقيد المسألة السورية ، فعناصر المجرم حسن نصر الله يحتلون مدناً سورية بأكملها ، ويسيطرون على بلدات إستراتيجية مثل ” القصير وتلكلخ والزابداني والميادين ” وغيرها من المدن الرئيسية على إمتداد خارطة سوريا ، ويعملون على الإتجار بالبشر ، والترويج للمخدرات ، وأخذ الآتاوات من السكان السوريين هناك ، حتى الموالين منهم لنظام الأسد

وبقاء أي لاجئ سوري في لبنان معادلة بسيطة ، تم ربطها – في أكثر من مناسبة – ومن قبل دول عربية متضررة وغربية مؤثرة بضرورة إخراج حزب الله فوراً من سوريا ، فتحت أي بند دستوري أو قانوني في لبنان يسمح لمواطنين لبنانيين بالمشاركة في حرب ميدانية ؟ وتهديد سلم وأمن دولة جارة السوريين ؟ وتلك المشاركة الموثقة في مشاهد شبه يومية بلبنان ، تعكسها عشرات إن لم نقل مئات الجثث التي تعود إلى مناطق الحاضنة الشعبية لميليشيا حزب الله ، وتدفن تلك الجثامين بعد ذلك تحت مسمى ” شهداء المقاومة ”

والبعض اليوم يقول : إن هذا التفجير الكبير في لبنان والذي حصل في مرفأ ، يعزز فرص إخراج النظام الإيراني الإرهابي من لبنان ، ويزيد من وتيرة إنهاء نفوذ ميليشيا حزب الله ، وربما يتطور لنزع السلاح غير الشرعي ، والفائدة من ذلك سترتد على السوريين في بلدهم وفي لبنان ، لأن حزب الله العابر للحدود بأعماله الإرهابية وتصرفاته المتطرفة ، يمثل حجر عثرة في إستقرار المنطقة ككل ، ويقطع الطريق على أي مصالحة بين مكونات المجتمع اللبناني ، وكذلك السوري إذا ما تحدثنا عن المعارضة و قسم من المؤيدين لنظام الأسد يقبلون بالحل السياسي .