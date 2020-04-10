نحن نسأل ؟ وكورونا يجيب

ونحن زمن الكورونا أصبح العالم من حولنا إفتراضياً بكل مالهذه الكلمة من معنى ، فزعماء العالم يجتمعون إفتراضياً ، كلٌ من مكتبه ، وحكام الولايات كذلك ، حتى الموظفين والعمال في كثير من دول العالم يعملون عن بعد ، فالشركات أقفلت وعجلة الإنتاج توقفت ، وعواصم الأرض باتت محظورة على زوارها وقاصديها ، وإنطلاقاً من ذلك ، ماذا لو أجرينا على عجل حواراً صحفياً سريعاً مع فيروس كورونا – كوفيد 19

وطلبنا منه الإجابة على أسئلة تدور في ذهن كل شخص يعيش اليوم ، وتمعنا قليلاً بدلالة تلك الأجوبة من باب إستشراف المستقبل القريب والبعيد ، لأن هذا الضيف الثقيل الذي غير نمط حياتنا ، وحده الكفيل والقادر على إشباع روح الإستفهام لدى كل واحد منا ، فهو نجم الشباك كما يقال ، وسلطان الخبر والمعلومة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي

وبودي هنا أن أسأل هذا الفيروس ، كيف نشأت ؟ وماهو علاجك ؟ وآلية الخلاص منك ؟ وهل عقد مع الصين صفقة ؟ وهل أنت مؤامرة كما يروج البعض ؟ ولماذا دمرت عالمنا ؟ وغيرت مسار حياتنا ؟ وأزهقت أرواح عشرات الآلاف منا ؟ وهل أنت قويٌ لدرجة الهزيمة لأوروبا وأمريكا ؟

والجواب بدون أدنى شك لن يأتي بسهولة ، ولن يتكرم كورونا اللئيم بطبعه على منحنا ما نريده دون النظر بشمولية لعالم مابعد كورونا وتبعات الأثر السلبي الذي أتى به سياسياً وإقتصادياً وحتى إجتماعياً ، فالفيروس متمرسٌ ومخضرم في مجال العدوى والإنتشار ، وطرق إنحساره وطبيعة إنهياره أمرٌ صعب المنال حتى اللحظة في كثير من الدول

ولكن لن أتراجع عن موقفي الرامي لتحصيل الإجابات بأقل الخسائر لوقلت إن كورونا مهزوم لامحالة مهما طال زمنه ، وارتفع شأنه ، وإن الحكومات شرقية كانت أو غربية أمام إختبار حقيقي لمنظومة الصحة لديها ، وماهية النظام الذي تعمل به تجاه الإنسان وحقوقه ، والحقوق هنا مرتبطة بحفظ حياته وبقائه سليماً ومعافى

ولعل الصين تحمل الوزر الأكبر حين سمى ترمب نفسه هذا الوباء بالفيروس الصيني أو المرض الصيني ، ولاثقة لدى كثيرين مثلي بدعاياتها السياسية الإعلامية الهادفة للقول : إنها هزمت الجائحة العالمية ، وفتحت ووهان الأم الشرعية للفيروس أمام حركة السفر والعمل ، فمن المستحيل تصديق نظام سياسي شمولي سجن طبيباً هو لي وينليانغ لأنه فضح كورونا وحذر العالم منه مبكراً قبل أن ترضخ بكين وتقول مافي جعبتها .