هذا مايريده العرب للبنان

‏يعلم اللبنانيون جميعاً ، أن وجود ميلشيا مسلحة كحزب الله على كامل مساحة لبنان ومن ورائها إيران الملالي في بلد عرف بالحداثة والتنوير والإزدهار هو السبب الأول في كل مشاكل لبنان ، السياسية منها والإقتصادية ، وحزب الله ذاته يعلم ذلك ، والسبب معروف ، والباقي على يقع على عاتق اللبنانيين.

وتلك حقيقة غرد بها مثقف عربي خليجي قبل أيام واصفاً هذه الميليشيات المتطرفة التابعة لإيران بأنها أصل الداء في بلد الأرز ، والخلاص منها هو بداية الدواء لأمراض كثيرة ضربت الجسد اللبناني على مدار السنوات الماضية ، لأن البلد كما المواطن يعيشون تحت نير إحتلال متعدد الأوجه والأشكال

ولبنان بحاجة لمحيطه العربي ، والعرب أيضاً يتمنون للبنان السعادة والخير والمستقبل الأفضل ، لذلك يحجم السفراء العرب المنتمون لدول ذات ثقل سياسي وإستراتيجي معروف عن أي تصريح أو موقف من شأنه دعم العهد العوني أو حكومة الميلشيات برئاسة حسان دياب ، لأن مصلحة لبنان تكمن في بزوغ فجر الحرية لكل مواطن يسعى لتأمين لقمة العيش في ظل إنهيار الإقتصاد وتدهور الليرة اللبنانية.

ومن يعتقد بأن العرب لاسيما دول الخليج العربي يأخذون دور المشاهد فقط فهو مخطىء ، لأسباب كثيرة أهمها كما هو معلوم ، عدم مبادرة أي دولة عربية أو عربية خليجية لتوجيه دعوة لرأس الجمهورية ميشال عون أو رئيس حكومة عهده دياب ، لأنهم ومن خلفهم الطبقة المتحالفة معهم مجرد غطاء غير شرعي لسلاح حزب الله غير القانوني.

السلاح الحزبي الذي أمن عمليات تهريب المواد والسلع والدولار نحو أسواق النظام السوري ، السلاح الذي يحكم قصر بعبدا ومجلس النواب والسراي الحكومي ، السلاح الذي أعاق ويعيق دور الجيش اللبناني وهو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تجمع اللبنانيين وتوحد مسارهم بغية الحصول على السيادة الكاملة وتطبيق الدستور المعطل منذ سنوات.

وللعرب نظرة خاصة حيال ما يجري في لبنان ، سيما تجدد الثورة الشعبية السلمية بدوافع مختلفة من أهمها الجوع والخوف من القادم الأسوء ، فالعرب يقاربون المسألة من زوايا متعددة ، ترى في هذه الميلشيات سرطاناً آن آوان مكافحته وعلاج لبنان منه ، لأن العراق وسوريا واليمن دول عربية صليت بلهيب إرهاب حزب الله نتيجة التدخل لدعم عملاء إيران في تلك الدول كنظام الأسد في سوريا والحوثي الإنقلابي باليمن والحشد الإرهابي الطائفي في العراق.

ومطلوب اليوم من كل لبناني أن يغتنم هذه الفرصة التي لن تتكرر حتى يتحرر من سطوة السلاح الإيراني الذي يبث الرعب في صفوف الصغار والكبار ، ويمنع العرب والغرب والشرق عن مساعدة لبنان ، والوقوف إلى جانبه ، فمصير أي مساعدة محكوم بالفشل مادام حسن نصر الله يأمر وينهى ، والظروف الدولية كما الإقليمية مواتية للتخلص منه وتقديمه وعناصره للمحاكمة العادلة على سجل طويل مليء بالجرائم المعروفة من قبله ومن قبل مرتزقته والمتحالفين معه..