هذا هو الشرق الذي يريد حزب الله أخذ لبنان بإتجاهه

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‏ قال زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله إن إيران تريد تزويد لبنان بالنفط، و قوله هذه مرتبط بالدعاية التي يروجها الرجل دوماً لحرص إيران على مساعدة لبنان، كما يزعم أتباعه هذا الأمر أيضاً، ولكن إيران اليوم غير قادرة على تأمين هذا النفط أو العيش الكريم لشعبها وحلفائها أصلاً، هي دولة معزولة و معاقب ، ولا تحظى إلا بتسمية الدولة المعاقبة من الغرب، والعقوبات دائماً تكون على المجرم، فكيف إذا كان المجرم هنا دولة.

حزب الله حريص دوماً على إبتداع أفكار كاذبة ليس لها أي حقيقة على أرض الواقع، وإيران التي تنظر فقط نحو فيينا، وترجو نجاح مفاوضاتها مع أمريكا ليست بوارد تزويد لبنان أو غير لبنان بنفط هو أصلاً يمنع عليها تصديره إلى أي بلد نتيجة العقوبات سالفة الذكر، ولبنان اليوم مع وصول سماعيل قآاني زعيم ميليشيا القدس في الحرس الثوري إليه، هو لبنان المنهار و والمدمر بعد أن أحكم الإحتلال الإيراني سيطرته عليه منذ سنوات.

إذا كانت إيران تريد تزويد لبنان بشيء فإنها قد زودته و لا تزال بأسلحة مهربة عبر الحدود مع سوريا من أجل أن تكون في مستودعات حزب الله و تستعمل عند اللزوم لتعزيز القدرة الإيرانية في إستعمال لبنان من أجل أهدافها، ولقد رأى اللبنانيون ويرون كل يوم بركات الولي الفقيه على بلدهم، تلك البركات المتنقلة بين إقتصاديات موازية يقوم بها حزب الله، وسياسة مرتهنة للولي الفقيه، و دبلوماسية معزولة لا تحظى بأي إحترام عربي أو غربي، ومصلحة لبنان الذي يحدث نصر الله جمهوره عنها، هي مصلحة لا تتفق كماً أو كيفاً مع تطلعات زعيم حزب الله، فهو يتحالف مع محور يؤمن بالموت، و يرسل مرتزقته للقتال في سوريا والعراق واليمن.

لم تعد تنطلي على الناس في لبنان تلك الدعاية السخيفة لإيران، بعد مشاهدة الناس كل يوم للتهريب الممنهج والمنظم الذي يقوم به حزب الله حتى للسلع المدعومة من الدولة بإتجاه مناطق سيطرة الأسد في سوريا، و نصر الله إذا كان يريد الخير للبنان وشعبه عليه أن يقوم بتسليم سلاحه غير الشرعي للدولة في لبنان، ويحل ميليشيات حزب الله التابعة لإيران، ويوقف عملية تغوله داخل الدولة حيث دمر كل شيء يخص المواطن في لبنان.

هل من المعقول أن يبقي حزب الله مشاريعه الخاصة به فوق أهداف الدولة في لبنان؟ وهل من المقبول أن يلقي حزب الله باللوم على سلطة عونية هو حليف لها وداعم مباشر لكل برامجها؟

إن الأمر بدون أدنى شك مفضوح لدى المواطن اللبناني، و العجز الحاصل في مختلف مجالات العمل الحكومي في لبنان مرده وبوضوح هذا الإحتلال الإيراني المتنقل بين جميع مؤسسات لبنان، و بإدارة مباشرة من حزب الله.