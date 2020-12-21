هل المطالبات المسيحية بإستقالة عون جادة؟

بما أن ميشال عون هو الرئيس العربي المسيحي الوحيد ، وبما أن هذا المنصب الأعلى في الدولة حكر على الموارنة في لبنان ، فإن المطالبة بإسقاط ميشال عون يجب أن تأتي من الشارع السياسي الماروني في لبنان
وشكلت دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس الجمهورية للإستقالة ولو بشكل مبطن ، سابقة يبنى عليها من حيث تخلي الساسة المسيحيين في لبنان عن دعم بقاء من دمر البلد على رأس البلد ، كون عون وعهده مثلا حزب الله وإيران و لم يمثلا أبداً مصالح لبنان
والدعوة لاستقالة ميشال عون أياً كان صاحبها بمثابة مسمار جديد يُدق في نعش نظريات القوي في طائفته يحكم و الثنائية المسيحية تعيد للمسيحيين حقوقهم ، فأربع سنوات من الأوهام السياسية سقطت وعلى أمل أن يعي أصحاب الخطأ بأن الحل للمسيحيين والمسلمين ولبنان يتمثل بإسقاط المشروع الايراني وادواته في لبنان والمنطقة
وعقلاء المارونية السياسية في لبنان يدركون بأن اوّل خطوة في طريق رفع وصاية ايران عن لبنان تنمثل المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ، ومن لا يريد لانه مسيحي أو لانه لا يريد المواجهة مع حزب الله فهو حرّ لكنه سيخرج من دائرة الاهتمام و لن يخدم موقفه لبنان
وبوضوح شديد على الجميع أن يعلم بأن الحلف الثلاثي لحزب الله والتيار العوني ونظام الاسد لن يفرجوا عن حكومة في لبنان قبل إنهاء الطائف و إقناع اللبنانيين ان الازمة ازمة نظام سياسي وبوضوح أكثر معركة لبنان هي التطبيق الحر في للطائف و الدستور وقرارات الشرعية الدولية
والحل لأزمات لبنان يبدأ باستعادة السيادة ، لذلك يسعى حزب الله لتضليل الثورة ، من خلال جعلها ثورة الفقير على الغني وثورة المريض على المستشفى ، والطالب على الجامعة ، والمودع على المصرف ، ورب العائلة على السوبرماركت ، والعلماني على رجل الدين ، واما الثورة المطلوبة في لبنان فيجب أن تكون ضد حزب الله وسلاحه غير الشرعي ومشروعه الايراني الخبيث
فحزب السلاح غير الشرعي هو المشكلة في لبنان ، ويلزم أن يكون هناك حل عاجل ، فإما أن يكون الحل بالكي أو الإستئصال لهذه الميلشيا المسلحة الخارجة عن سلطة القانون ، كون المهدئات والمسكنات لم تعد تنفع أبداً ، وأن يتوقع البعض الإستئصال هو القادم ، فهذا الأمر أفضل للبنان وشعبه
وبالفعل يبدو أن اقتلاع هذا الحزب اللعين والمجرم من جذوره بلبنان يمثل الحل ، والأمر متروك إلى الشعب اللبناني ، فالتدخل الخارجي مجرد عقوبات دولية ، ربما تؤثر وربما لا تؤثر ، لكن الحل الأوسع بيد بايدكم الشرفاء في لبنان فقط ، حتى يقولوا كلمتهم و يواجهوا عدوهم
والمشكلة لا تتلخص حين اللبناني الموجوع بوجعه ويثور عليهم فقط ، بل بإسقاط نظامهم العميل ، فهم يرسلون مجانينهم كي يقوموا بعمليات تخريب ، ومن ثم يقولون : هذه الثورة وهذا من فعل الثوار بينما الواقع عكس ذلك تماماً .