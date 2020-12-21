هل المطالبات المسيحية بإستقالة عون جادة؟

بما أن ميشال عون هو الرئيس العربي المسيحي الوحيد ، وبما أن هذا المنصب الأعلى في الدولة حكر على الموارنة في لبنان ، فإن المطالبة بإسقاط ميشال عون يجب أن تأتي من الشارع السياسي الماروني في لبنان

وشكلت دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس الجمهورية للإستقالة ولو بشكل مبطن ، سابقة يبنى عليها من حيث تخلي الساسة المسيحيين في لبنان عن دعم بقاء من دمر البلد على رأس البلد ، كون عون وعهده مثلا حزب الله وإيران و لم يمثلا أبداً مصالح لبنان

‏والدعوة لاستقالة ميشال عون أياً كان صاحبها بمثابة مسمار جديد يُدق في نعش نظريات القوي في طائفته يحكم و الثنائية المسيحية تعيد للمسيحيين حقوقهم ، فأربع سنوات من الأوهام السياسية سقطت وعلى أمل أن يعي أصحاب الخطأ بأن الحل للمسيحيين والمسلمين ولبنان يتمثل بإسقاط المشروع الايراني وادواته في لبنان والمنطقة

‏وعقلاء المارونية السياسية في لبنان يدركون بأن اوّل خطوة في طريق رفع وصاية ايران عن لبنان تنمثل المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ، ومن لا يريد لانه مسيحي أو لانه لا يريد المواجهة مع حزب الله فهو حرّ لكنه سيخرج من دائرة الاهتمام و لن يخدم موقفه لبنان

‏وبوضوح شديد على الجميع أن يعلم بأن ‏الحلف الثلاثي لحزب الله والتيار العوني ونظام الاسد لن يفرجوا عن حكومة في لبنان قبل إنهاء الطائف و إقناع اللبنانيين ان الازمة ازمة نظام سياسي وبوضوح أكثر معركة لبنان هي التطبيق الحر في للطائف و الدستور وقرارات الشرعية الدولية

‏والحل لأزمات لبنان يبدأ باستعادة السيادة ، لذلك يسعى حزب الله لتضليل الثورة ، من خلال جعلها ثورة الفقير على الغني وثورة المريض على المستشفى ، والطالب على الجامعة ، والمودع على المصرف ، ورب العائلة على السوبرماركت ، والعلماني على رجل الدين ، واما الثورة المطلوبة في لبنان فيجب أن تكون ضد حزب الله وسلاحه غير الشرعي ومشروعه الايراني الخبيث

فحزب السلاح غير الشرعي هو المشكلة في لبنان ، ويلزم أن يكون هناك حل عاجل ، فإما أن يكون الحل بالكي أو الإستئصال لهذه الميلشيا المسلحة الخارجة عن سلطة القانون ، كون المهدئات والمسكنات لم تعد تنفع أبداً ، وأن يتوقع البعض الإستئصال هو القادم ، فهذا الأمر أفضل للبنان وشعبه

وبالفعل يبدو أن اقتلاع هذا الحزب اللعين والمجرم من جذوره بلبنان يمثل الحل ، والأمر متروك إلى الشعب اللبناني ، فالتدخل الخارجي مجرد عقوبات دولية ، ربما تؤثر وربما لا تؤثر ، لكن الحل الأوسع بيد بايدكم الشرفاء في لبنان فقط ، حتى يقولوا كلمتهم و يواجهوا عدوهم

والمشكلة لا تتلخص حين اللبناني الموجوع بوجعه ويثور عليهم فقط ، بل بإسقاط نظامهم العميل ، فهم يرسلون مجانينهم كي يقوموا بعمليات تخريب ، ومن ثم يقولون : هذه الثورة وهذا من فعل الثوار بينما الواقع عكس ذلك تماماً .