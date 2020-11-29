هل ترد إيران على إسرائيل من لبنان؟

بعيد ساعات قليلة من إغتيال القيادي الإيراني في الحرس الثوري محس فخري زاده على يد جهات مجهولة تقول إيران إنها إسرائيلية ، أعلن أكثر من مسؤول في نظام الملالي عن رد قاس و مزلزل لإسرائيل نتيجة جريمتها التي يزعمها الإيرانيون

ومع أن لا شيء مؤكد حتى الساعة حول الجهة التي تقف خلف عملية تصفية أبو البرنامج النووي الإيراني كما يحلو للبعض تسميته ، إلا أن الكثير من أتباع خامنئي في العالم العربي لاسيما في بعض الدول التي تحتلها إيران سارعوا للقول بأن خيارات الإيراني في الرد متاحة و على أكثر من جبهة

‏وبما أن خسارة المرشد خامنئي لقاسم سليماني الأب الروحي للميليشيات في مطلع العام على يد أمريكا ‏ستوازي خسارته لـ ⁧‫محسن فخری زاده‬⁩ الأب الروحي للبرنامج النووي الإيراني كما يقال ، فإن لبنان سيكون على موعد مع أحداث جديدة كونه صندوق بريد إيراني مؤخراً

والمؤسف أن يتفوه بعض اللبنانيين المؤيدين لإحتلال إيران لبلدهم بكلام يرقى إلى الخيانة الوطنية حين يقولون : الجبهة اللبنانية الإسرائيلية هي أكثر الجبهات المناسبة لتلقين من يسمونه العدو الصهيوني دروساً قاسية

وهؤلاء الجائعون المتعبون من فراغ مافي جيوبهم لايزالون يؤيدون على جهل من جوعهم ودمر مستقبل أطفالهم ، و جعل لبنان مثار سخرية حتى من قبل عاملات إثيوبيات نشرن فيديو يتحدثن فيه عن فرص عمل لـ للبنانيين في بلدهن والدفع سيكون يالليرة اللبنانية

ومع أن النظام الإيراني تم إذلاله مجدداً وفي عقر داره باللغة التي يفهمها ، يحق لنا السؤال عند ذلك : ما دخل لبنان ؟ وما علاقة الحدود بين لبنان وإسرائيل ( فلسطين المحتلة ) بالرد القاسي أو غير القاسي ؟

الأجوبة بدون شك عند سيد البلد الحقيقي حسن نصر الله زعيم ميلشيا حزب الله ، صاحب قرار السلم والحرب في البلد بأمر من طهران ، والحاكم الفعلي لكل مؤسسات لبنان إلى جانب السفير الإيراني في بيروت

فإيران أرادت أن يكون لبنان على مدى سنوات مضت عبارة عن مستودع صواريخ إيرانية ، و من الممكن إستغلال لبنان لأغراض أخرى عند اللزوم بحسب أجندة إيران التوسعية الفارسية

وأما شعب لبنان فلا وجود له في تلك المعادلة ، هو مجرد كومبارس بلا دور حتى ، و التطاول على سيادة البلد و تدمير مقدراته كل يوم كرمى لعيون الولي الفقيه هو دستور الغاب الذي يحكم الميلشيات ولبنان يحكم من خلال آلية هذا الدستور

والمعروف أن لبنان الرسمي وإسرائيل يخوضان الآن غمار عملية تطبيع معلنة في الناقورة من خلال إجتماعات ترسيم الحدود البحرية والبرية لاحقاً ، وهذه بحد ذاتها قناة إتصال بين تل أبيب وبيروت وربما والأصح قناة تواصل بين حارة حريك وتل أبيب

ومن المؤكد أن حزب الله العاجز تمام العجز في هذه المرحلة عن خوض أي معركة نتيجة تفكك بنيته ، وبعثرة اوراقه وإفلاس جمهوره وخيبة أمل مقاتليه والحصار الذي يخنق خزائنه ، و أكد ذلك من قبل صولات وجولات إسرائيل في سوريا وقتلها الإيرانيين وعناصر حزب الله بالجملة

كما أن أسياد الحزب في طهران يريدون أن تمر أيام ترمب المتبقية في البيت الأبيض على خير ، ولايريدون القيام بأي مغامرة غير محسوبة العواقب ، ربما تجعل ترمب أما خيار حرب عسكرية لا هوادة فيها ، وإيران ستصبح بعدها في حال يرثى له .