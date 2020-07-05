هل قرر نصر الله الإنتحار ؟

‏في لبنان يطلق بعض المناصرين على زعيم حزبهم بأنه حامي الطائفة، ويريدون منع أي صوت يرتفع ليعبر عن سوء الأحوال المعيشية التي يكابدها يومياً، والحق يقال بأن هذا الزعيم أو ذاك لا يحمي إلا كرسيه وموقعه التاريخي ليرثه ولد الولد، وليس ما جرى في الشوف بمعزل عن ذلك.

‏والمشهد لربما من الشوف يختصر الواقع اللبناني كله ، فالعلم اللبناني كان بوجه علم الحزب الإشتراكي الجنبلاطي ، والمواطنون الذين تجمهروا كانوا يطالبون بحقهم بالعيش الكريم في وطنهم ، وأما الآخرون الذين ضربوهم ونكلوا لهم كانوا يتحصنون وراء زعماء الطائفة ، والشخصيات التي أورثت لبنان الخراب والفقر.

وسيسقط الذين جوعوا لبنان وشعبه طال الزمان أم قصر ، والبطش الذي يمارس من قبل الزعران بحق الثوار ما هو إلا دليل على خوف زعمائهم وإهتزاز العروش من تحتهم ، فلبنان ينتفض‬⁩ على الطبقة السياسية الحاكمة بكل أشكالها وفروعها ومسمياتها ، لأن قادة الأحزاب الذين جمعوا أموالهم بالسرقة والنهب من المال العام في لبنان يشعرون بأن النهاية إقتربت.

وحسن نصر الله بصفته زعيم أكبر ميلشيا إرهابية في لبنان يعلم بأن خططه باءت بالفشل ، ولن يدفعه الخوف والخجل حيال ما يجري في لبنان لتبديل سياسة حزبه والداعمين له في إيران ، لكنه ينتحر ببطء حين يعلن الحرب على الحراك السلمي في شوارع بيروت وبقية المدن اللبنانية.

فالتحالفات التي نسجها حزب الله مع بعض الساسة في لبنان على مدار السنوات الأخيرة ، أصبحت أساساً للمعضلة السياسية والإقتصادية وحتى الأمنية ، فلبنان خرج من دائرة الدعم العربي المفترض ، وأصبحت وزاراته تغرد خارج سرب المصالح الداخلية ، وتتلقى من حارة حريك الأوامر ، وتمارس كل الكبائر الكفيلة بإحجام العرب عن دعم لبنان وشعبه.

‏وكون عدد المنتحرين في ظل العهد العوني يجعل موقع ميشال عون مضموناً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، ‏وتحالف المصارف والسلطة السياسية يدفعون اليوم المفاوضات مع صندوق النقد إلى حائط مسدود ، بحيث يعود الجميع إلى نغمة تحميل الدولة كامل الخسائر للإنقضاض على الأملاك العامة وبعيها بأبخس الأثمان.

فالأملاك العامة هي ملك الناس والمستهدف اليوم هو الشعب اللبناني ، واللبنانيين لن يدفعوا بعد الآن ثمن سرقات الطبقة الحاكمة وفشلها ، وإذا أراد نصر الله معاقبة لبنان كله بجعل الناس تأكل من الحاويات ، فإنه يسلك سبيل السقوط الأخير ، ويعجل بالنهاية المتوقعة لحزب الله المنظمة الإهابية التي تتدخل عسكرياً في لبنان والعراق وسوريا وحتى اليمن.