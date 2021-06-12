هل من مواجهة حقيقية بين العرب و إيران؟

من التساؤلات التي تطرح أحياناً ، إذا تعلق الأمر بمواجهة نظام الملالي لطهران، هي تساؤلات مشروعة ومنطقية، لكنها ترتكز في شكلها ومضمونها حول قراءة سطحية غير معمقة لماهية التعاطي العربي لاسيما الخليجي منه مع الشأن الإيراني، و يأتيكم من يقول، بأنه لايوجد خطة عربية لمكافحة الإرهاب الإيراني، أو مخطط لمواجهة أخطار الأذرع والميليشيات الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذا القول عارٍ عن الصحة وغير واقعي في مجمله وتفاصيله، لأن الخطة موجودة و كثير من بنودها تطبق كل يوم.

فما تقوم به السعودية حيال التدخلات الإيرانية في الدول العربية، هو بالفعل جهود منظمة تتلاقى كماً وكيفاً مع مواقف عدد لا بأس به من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات، بغية الحفاظ على السلم والإستقرار في الإقليم، و تجنب مخاطر العبث الفارسي في مصالح العرب شعوباً وحكومات.

فالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هو شكل من أشكال هذا المخطط العربي، وما عملت عليه الرياض وأبوظبي و دول أخرى قليلة، أسهم بمنع الجماعة الحوثية الإنقلابية في صنعاء من السيطرة على بقية المحافظات اليمنية، كما حرم التحالف العربي إيران بالدرجة الأولى فرض أجندتها في هذه الدولة العربية المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي.

و الإنفتاح السعودي والإماراتي على العراق الشقيق، و إستقبال الرياض وأبوظبي لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي قبل مدة، كلها أمور تأتي في سياقات مهمة من جدول أعمال هذا المخطط العربي، الذي يهدف لتقليل النفوذ الإيراني في العراق، وصولاً إلى إنهائه بشكلٍ كامل كي تستعيد بغداد مكانتها وعافيتها بين بقية أبناء الأسرة العربية.

الموقف السعودي الصريح والواضح من لبنان، ينطوي على معايير سياسية وإقتصادية ودبلوماسية قوية، ترفض تلك المعايير هيمنة ميليشيا حزب الله على لبنان، كما تشير المعطيات السعودية إلى التوقف عن منح لبنان الرسمي أي مبالغ مالية أو مساعدات لوجستية، سيحصل عليها في نهاية المطاف عملاء إيران في لبنان، مثل حسن نصر الله وحلفائه.

ثبات السعودية ودول الإعتدال العربي الحليفة لها، عند نقاط الحل السياسي العادل والشامل في سوريا، وضرورة المباشرة بفرض هذا الحل قبل الحديث عن إعادة الإعمار، كلها تصب في خانة تحجيم إيران بسوريا، وعدم السماح لها بالتمدد أكثر فأكثر، لأن ما يخوضه الإيرانيون اليوم هناك، هو شيء يشبه حروب الإستنزاف المصيرية.

كما أن السياسة التركية التي تظهر خبايا التماهي مع المشروع الإيراني في المنطقة، تم مواجهتها على مدى سنوات مضت من قبل السعودية و الإمارات، حتى بتنا نرى الرئيس التركي أردوغان اليوم يسارع في كسب ود مصر على سبيل المثال، بغية خطب ود الدول الخليجية العربية الأخرى فيما بعد.

والخلاصة التي أود الوصول إليها في ختام هذا المقال، أن المخطط لردع إيران و إنهاء كافة مظاهر إحتلالها لعدد من البلدان العربية موجود، ولكن هناك من يريد إنكار ذلك بغية تغطية فشله، والمصيبة في عالمنا العربي تكمن في أولئك الذين خانوا أوطانهم وسلموها للولي الفقيه.