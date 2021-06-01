هل يصح إطلاق صفة لاجئ سوري على من يؤيد الأسد وينتخبه؟

إن الذين يريدون أن يعيشوا في لبنان من السوريين تحت مسمى لاجئين وهم يؤيدون نظام بشار الأسد في سوريا، ويذهبون لإنتخابات بشار الأسد في السفارة، هم عبارة عن أشخاص منتحلي صفة.

فصفة اللجوء تمنح قانونياً وإنسانياً للشخص الهارب من المجرم، أما الشخص الذي يحب المجرم ويؤيده فهو غير لاجئ إنما شبيح يتبع لذلك النظام ووجوده في لبنان غير شرعي، والذين رآهم العالم كله و هم يحاولون بث سموم حبهم للأسد في شوارع بيروت، مدفوعين بحماية بعض ازلام الاسد في لبنان، هم يعيشون في مناطق تحت مسمى اللجوء ويريدون مساعدات من الامم المتحدة.

‏طاقم الحكم في لبنان لا يزال يتلاعب بمصير اللبنانيين فهو لا يعير أي إهتمام لحالة الحزن والفقر والمديونية ويغامر ويقامر عائدات الربح لشخصه وعشيرته أما الخسارة فيسددها المواطن، فالشرق والغرب بات ينظر للبنان كدولة مارقة، فمن نام مرتاحا بعد ⁧‫انفجار مرفأ بيروت‬⁩، لا تتأملوا منه الخير فالشحّ فيه باق، و هم معروف للجميع انه الرئيس ميشال عون الذي سمى عهده بالقوي يوماً، والتسويق لمن ينتمي لمثلث خامنئي الاسد نصرالله لرئاسة الجمهورية بلبنان ، يعني عمليًا إستنساخ للعهد الحالي فقد جرّبتم جميعاً في لبنان رئيساً من هذا الخط وكانت النتيجة جهنّم، وهذا ينسحب حتما على من يتباهى بقربه من الاسد لكنه يضع رجله في فلاحة الغرب والعرب وإلا فسيكون للبنان رئيسا لكن بلا جمهورية، و المقصود هنا من شرعوا بالتسويق لهذا المدعو من كتل واحزاب.

‏برقيات ورسائل تهنئة من كل حدب وصوب الى ⁧‫بشار الأسد‬⁩، أهمها من طامحين للترشح لرئاسة الجمهورية، لكن فات هؤلاء أن للبنان معتقلين لبنانيين في سجون الاسد، وملف جنائي معروف ومرتبط بجريمتي تفجير مسجدي طرابلس ، وعلى ما قال البطريرك صفير : لا أصدقاء لسوريا في لبنان بل عملاء، وبالفعل يصح عليهم الحديث المعروف: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت.

والعملاء يطلون برؤوسهم في لبنان بين الحين والاخر متأملين ان يحصلوا على مكاسب من ايران ، فهم يعلمون أن الإيراني هو من يدير الأسد، و هم يسيرون أموره اليومية بل هم من انتخبوه، و قصة الإنبطاح للأسد من قبل البعض في لبنان باتت مزحة سخيفة، فالدليل أن الذليل يبحث عن الذل، ويعلم أن من يتواصل معه لم يعد يملك أمره أبداً ، وهذا كلام يخالف المنطق والعقل.

وصدق مستشار الشيخ بهاء الحريري جيري ماهر حين قال في الأمس: ما تبقى من أزلام الأسد في لبنان، فاستعماله لـ ( ما ) حين تحدث عن ( أزلام النظام السوري في لبنان ) يجعل المرء أمام جدل لغوي في محله، فـ ( ما ) لغير العاقل و ( من ) للعاقل ، ولكنه أبدع حين قال عنهم ( ما تبقى … إلى آخره ) فلا يمكن لـ ( الأزلام ) أن يكونوا عقلاء .. ولذلك ( من ) لا تصلح لهم .