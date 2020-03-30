هل يُخرجُ فيروس كورونا إيطاليا من الإتحاد الأوربي؟

لم يكن كلام الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون حيال إيطاليا بعيداً عن طبيعة العواصف الكلامية والمعارك السياسية المحتدمة داخل منظومة العمل في الإتحاد الأوربي ، وتحذير ساكن الإليزيه ساسة روما من الإشادة بمساعدات بكين وروسيا مرده إلى زيادة وتيرة الإنتقادات الإيطالية تجاه جيرانها الذين يتهمون بالتخلي عن هذه الدولة المنكوبة بفيروس كورونا

ونظراً لإرتفاع أرقام الوفاة والإصابة نتيجة هذه الجائحة العالمية في صفوف الإيطاليين والإسبانيين والفرنسيين يزداد المشهد الأوربي قتامةً وتعقيداً ، فصحيفة ديرشبيغل الألمانية توقفت عند حدة الخطاب الإيطالي تجاه القادة الأوربيين في آخر قمة عقدت عن بعد لهؤلاء الزعماء حول تطورات الوباء العالمي المستفحل وضرورة إيجاد سبل لعلاج الناس منه

ومن المؤكد أن إغلاق الحدود بين دول إتفاقية شنغن وتوقف الحركة المعتادة للمسافرين والحد من النشاط التجاري البيني وإيقاف خطوط رئيسية للإنتاج الصناعي أمرٌ أرخى بظلاله على يوميات الإقتصاد الأوربي في هذا الظرف الحرج ، وبحسب ماذكره موقع نورديك مونيتور السويدي ستعجز البلدان الأوربية عن تجاوز آثار هذه الكارثة في القريب العاجل ، وربما يفقد عشرات الآلاف أعمالهم ومستحقاتهم المالية بشكل مفاجئ

أما حركات اليسار الأوربية غير الراضية على سياسات الأحزاب الحاكمة في دول الإتحاد فإنها تجد في أزمة فيروس كورونا فرصة سانحة لإعلان إنتقاداتها ونشر برامجها السياسية والإقتصادية وحتى المتعلقة بالمنظومة الصحية ، ففي هولندا التي تعاني من تفشي الوباء بشكل غير مسبوق نشر مركز المعلومات الدولية الهولندي دراسة مقتضبة تعتمد على إستطلاع رأي إفتراضي أجري بين الهولنديين يرجح ميل ٣٦ بالمائة إلى رؤى إقتصادية يسارية جديدة

وعطفاً على ماذكر لايمكن عزل أزمة فيروس كورونا عن مشاكل مؤجلة داخل علاقات الدول الأوربية القديمة والحديثة ، فالنموذج الأوربي المقدم حتى اللحظة إزاء أزمة كورونا غير مقبول بحسب كثير من مواطني الدول الأوربية لاسيما الإسكندانافية ، سيما وأنه مبنيٌ على ردات الفعل وإنتظار الأسوء وغياب التضامن العملي ، وهذا ما أشارت إليه القناة الثانية في التلفزيون الدانماركي خلال تقرير لها

وتعزيزاً لنظرية الشرخ الحاصل بين دول الإتحاد لابد من سبر أغوار المقررات الصادرة عن جميع الإجتماعات الأوربية التي أعقبت تفشي وباء كورونا في القارة العجوز ، وملاحظة القسم الأكبر منها حيث الكم الهائل من الإنشاء والنصائح للأوربيين والمقيمين دون ذكر حلول أو تقديم بدائل آنية كافية وكفيلة بإندحار هذا العدو الذي يهدد حياة البشرية ، وهذا مالفتت الإنتباه إليه منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات أدلى بها مديرها العام لوكالة رويترز قبل أيام

وأخيراً وليس آخراً ربما تكون كلمات القائلين حول تشكل نظام عالمي جديد بعد أزمة فيروس كوفيد ١٩ منطقية نسبياً إذا عاين المتتبع أخبار الإتحاد الأوربي ومآلات حال دوله التي تكافح من أجل بقاء مواطنيها ، وأن هذا النظام العالمي الذي من المفترض أن يتشكل بحسب نظرية البعض طبعاً مطلوب منه إلغاء تحالفات أساسية وخلق تكتلات سياسية وإقتصادية جديدة عابرة للجغرافية ومتجاوزة للتاريخ .