ورقة التوت التي لم تستر عورة “حزب الله” في لبنان

‏يبدو أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والذي يشير إلى ما يعرفه الجميع، من أن حزب الله هو من يقف وراء العملية، هو ورقة التوت التي ستفضح عورة الحزب فوق ما هو مفضوح، وإن صبر اللبنانيين قد نفذ على ممارسات حزب لا ينتمي لهم قولاً وفعلاً.

ملخص ما جرى من حرب شوارع في بيروت، نتيجة ما فعلته ميليشيا حزب الله، هو أن لبنان واقع تحت الإحتلال الإيراني، الذي يتصرف بحسب هوى الميليشيات التابعة لطهران، وحزب الله تنظيم ارهابي‬⁩، وهذه حقيقة لا مفر منها و محاسبة الحزب يجب أن تبدأ فوراً، لأنه لن يستطيع مواجهة كل اللبنانيين من الشمال إلى الجنوب، ومن شرق لبنان إلى غربه.

ما جرى هو فصل جديد، من فصول التعدي الدائم على مفهوم الدولة في لبنان، فالميليشيات تكشر عن أنيابها وتعمد إلى استخدام اسلحتها بوجه العناصر الأمنية والمدنيين، وهي شريعة الغاب – كما يصفها البعض – وقد طغت على سلطة الدولة، نتيجة تواطؤ الطبقة السياسية الفاسدة، وغض النظر عن الدويلة التي أسسها حزب الله، والتي باتت أقوى من الدولة نفسها، وقد حان وقت نزع سلاح الميليشيات، و بالأخص ميليشيا حزب الله، التي تسيطر على القرار اللبناني، فتهديدات حزب الله للقاضي بيطار تجدد التأكيد على ضرورة سحب سلاح الميليشات الإرهابية التي تهدد أمن الدولة اللبنانية عند كل إستحقاق لا يناسبها.

لبنان أكبر من حزب مسلح، وسلاح غير شرعي، وتهديدات حزب الله لكل لبنان، تم رؤيتها في عيون أطفال خائفين، نتيجة وابل من الرصاص يطلق في شوارع بيروت دون حساب أو محاسبة، ولم يقتصر الأمر كما رأى العالم كله، على زخات من الرصاص، بل سلاح ثقيل من قاذفات آر بي جي، داخل الأحياء السكنية، و ظهور مسلح، يخفي نوايا ميليشيات مسلحة بأمر من إيران.

‏أراد حزب الله ويريد فرض رأيه على الدولة والقضاء بقوة السلاح فكانت هذه النتيجة، لأن سلاح حزب الله الإرهابي خطر على لبنان وشعبه، و هو سلاح غير شرعي، يجيز للحزب تحويل لبنان إلى مستنقع صراع مستدام، وأما الرئيس عون الذي قال للمسيحيين و اللبنانيين ان صداقته”مع حزب الله تحمي الجمهورية، قد تم فضحه وأخبرت الايام لبنان كله ان الصداقة المزعومة الغت الجمهورية و بقي حزب الله.

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وعجز الدولة عن قول لا لحزب الله، وعجز أجهزتها عن ردعه، أمر طبيعي في ظل تخادم المصالح بين الفساد والسلاح غير الشرعي، والنتيجة الكارثية هي أن الحزب يريد بشتى الوسائل منع التحقيق، ليقول أنا الحزب الذي فجر المرفأ.

والأيام أثبتت أن رأي العرب بسحب اليد عن لبنان كان وما يزال صائباً، فلا يمكن دعم بلد يتحكم به حزب الله وحسن نصرالله مجرد أداة تفاوض، فلا مقاومة ولا ممانعة بل كرت سيحترق متى استجابت إيران لكرسي المفاوضات مع محيطها والعالم.