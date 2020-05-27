وصية حسن نصر الله 

أحد السياسين المعروفين في لبنان أطلق صرخة يقول فيها لميليشيا حزب الله : ‏أزيلوا صور الإيرانيين عن طريق مطار رفيق الحريري ببيروت وتلبننوا حتى نحاوركم ، ومن سلمّكم لبنان من على طبق من فضّة يعضّ أصابعه اليوم ندامة ، وكلامه بالمجمل صحيح ولاغبار عليه لأن هذه العصابة الإيرانية لاتدين بولاء لأي شيء في لبنان.

فالجماعة التي تملك السلاح غير الشرعي وتعتدي على عباد الله بإسم الله معروفة للجميع ، ومع أن اللبناني يملك الحق لكنه يقتل في كل ساعة على يد هؤلاء المجرمين ويضطهد في وطنه بشكل غير معقول ، وحين يثور‬⁩ يخون ويتم إطلاق أسوء الأوصاف عليه من قبل حملة السلاح الذي دمر لبنان.

‏⁧‫والضعيف الجبان هو من يهدد الناس والوطن بالسلاح ويعاقب الشعب حينما يضع رئيساً صورياً مثل ميشيل عون الذي أتت به تسويات حزب الله رئيساً ، ودائماً ما يكون نصر الله خائفاً ومرعوباً ويعيش تحت الأرض ، ويوصي أتباعه عبر شاشة كبيرة بأن يموتوا من أجل إيران وأن يدمروا الأوطان ويسلبوا البشر راحتهم وحياتهم من أجل أوهام خامنئي.

‏⁧ففي لبنان تيار ⁧‫عون‬⁩ البرتقالي لا يستحق راعياً غير ميلشيا حزب الله‬⁩ ، والحزب لا تناسبه مطية إلا ⁧‫التيار‬⁩ الوطني الحر ، وكل منهما بستحق الآخر ، والمؤسف أن الثمن الباهظ يدفعه ⁧‫اللبنانيون‬⁩ كل يوم ، ‏⁧‫فكل قوى ⁧‫المقاومة‬⁩ الشعبية الوطنية بالعالم تذوب في كيان الدولة ومؤسساتها بمجرد إعادة بناء هذه المؤسسات بعد الحرب‬⁩ ، أما في لبنان فقد أثبتت الأيام أن وراء إدعاء المقاومة وجود مشروع أجنبي دخيل على الوطن أهداف لتلك المقاومة المزعومة كي تسيطر على الدولة.

‏وكل الخطط التي لا تتضمن بشكل واضح وصريح إستعادة السيادة اللبنانية غير منقوصة من خلال فرض تطبيق القانون المحلي والدولي أيضاً هي خطط مصيرها الفشل ، وتحديداً محاولات الإلتفاف على الواقع والهروب من مواجهة الإحتلال الايراني للبنان ، فعلم السياسة يحدد ثلاثية الدولة : أرض وشعب وقانون ، وكل شيء سوى ذلك سراب آخر ، وأقل ما يقال فيه أنه مناورة خاسرة.

‏كما أن تحرير قرار الدولة من نفوذ قوى الامر الواقع وتدخلاتهم وتمتين علاقات لبنان مع محيطه ومع الأسرة الدولية شروطٌ من الواجب على السلطة تحقيقها للحلول الإقتصادية والمالية والإجتماعية ، وبرسم الثوار والقوى السياسية التي تحترم نفسها علينا أن نقول : طرد إيران من لبنان هو السبيل الأصح لمعالجة كل أمر سقط في لبنان