وصية حسن نصر الله
عبد الجليل السعيد
أحد السياسين المعروفين في لبنان أطلق صرخة يقول فيها لميليشيا حزب الله : أزيلوا صور الإيرانيين عن طريق مطار رفيق الحريري ببيروت وتلبننوا حتى نحاوركم ، ومن سلمّكم لبنان من على طبق من فضّة يعضّ أصابعه اليوم ندامة ، وكلامه بالمجمل صحيح ولاغبار عليه لأن هذه العصابة الإيرانية لاتدين بولاء لأي شيء في لبنان.
فالجماعة التي تملك السلاح غير الشرعي وتعتدي على عباد الله بإسم الله معروفة للجميع ، ومع أن اللبناني يملك الحق لكنه يقتل في كل ساعة على يد هؤلاء المجرمين ويضطهد في وطنه بشكل غير معقول ، وحين يثور يخون ويتم إطلاق أسوء الأوصاف عليه من قبل حملة السلاح الذي دمر لبنان.
والضعيف الجبان هو من يهدد الناس والوطن بالسلاح ويعاقب الشعب حينما يضع رئيساً صورياً مثل ميشيل عون الذي أتت به تسويات حزب الله رئيساً ، ودائماً ما يكون نصر الله خائفاً ومرعوباً ويعيش تحت الأرض ، ويوصي أتباعه عبر شاشة كبيرة بأن يموتوا من أجل إيران وأن يدمروا الأوطان ويسلبوا البشر راحتهم وحياتهم من أجل أوهام خامنئي.
ففي لبنان تيار عون البرتقالي لا يستحق راعياً غير ميلشيا حزب الله ، والحزب لا تناسبه مطية إلا التيار الوطني الحر ، وكل منهما بستحق الآخر ، والمؤسف أن الثمن الباهظ يدفعه اللبنانيون كل يوم ، فكل قوى المقاومة الشعبية الوطنية بالعالم تذوب في كيان الدولة ومؤسساتها بمجرد إعادة بناء هذه المؤسسات بعد الحرب ، أما في لبنان فقد أثبتت الأيام أن وراء إدعاء المقاومة وجود مشروع أجنبي دخيل على الوطن أهداف لتلك المقاومة المزعومة كي تسيطر على الدولة.
وكل الخطط التي لا تتضمن بشكل واضح وصريح إستعادة السيادة اللبنانية غير منقوصة من خلال فرض تطبيق القانون المحلي والدولي أيضاً هي خطط مصيرها الفشل ، وتحديداً محاولات الإلتفاف على الواقع والهروب من مواجهة الإحتلال الايراني للبنان ، فعلم السياسة يحدد ثلاثية الدولة : أرض وشعب وقانون ، وكل شيء سوى ذلك سراب آخر ، وأقل ما يقال فيه أنه مناورة خاسرة.
كما أن تحرير قرار الدولة من نفوذ قوى الامر الواقع وتدخلاتهم وتمتين علاقات لبنان مع محيطه ومع الأسرة الدولية شروطٌ من الواجب على السلطة تحقيقها للحلول الإقتصادية والمالية والإجتماعية ، وبرسم الثوار والقوى السياسية التي تحترم نفسها علينا أن نقول : طرد إيران من لبنان هو السبيل الأصح لمعالجة كل أمر سقط في لبنان
المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
الكاتب عبد الجليل السعيد