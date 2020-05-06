ياشعب لبنان العظيم : ماذا تفعل بارودة نصر الله في قصر بعبدا ؟

‏ينتشر فيديو في لبنان لرجل و زوجته الحامل وهما يأكلان من القمامة في عهد ميشيل عون وإحتلال حزب الله لمؤسسات الدولة وحكومة حسان دياب الميلشياوية.

وهذا المشهد يختصر سنوات القهر والفقر والسرقة والنهب لمستحقات الناس في ظل سيطرة عملاء إيران في لبنان على السلطة ، وجديدهم في مسرحيات الإصلاح الإقتصادي والمعيشي خطة مستنسخة عم نموذج إيراني تم تطبيقه على الشعب في إيران منذ سنين فأكل الإيرانيون حشائش الأرض نتيجة الجوع.

و ” بي الكل ” الفاقد للوعي كل الوقت ، ‏حرم أغلب اللبنانيين من طفولتهم في تسعينيات القرن الماضي نتيجة حروبه الأهلية والعبثية من أجل الكرسي ، واليوم يعود ليقضي على أحلام أولئك الأطفال الذين أصبحوا رجالاً ويبحثون عن وطن يعزهم ويكفيهم شر الحياة ووحشة الغربة وكرب الإقتصاد المنهار والليرة المتهاوية في عام ٢٠٢٠ ، وهذا إختصار سريع بمنجزات العهد القوي في لبنان.

ولو أنّ لبنان أفلس اليوم بسبب عدوان خارجي عليه ، أو بسبب عقوبات ظالمة ثم ذهبت حكومته لتتسول الدول وتطرق باب صندوق النقد الدولي لكانت المسألة تستحق المراجعة وربما الصمت لحين بشيء من القناعة ، لكن واللبناني يرى الذين نهبونه أمامه يتنعّمون بماله ومستقبل أولاده ومن ثم عليه أن يصمت ليستمع إلى خطط إصلاحهم الكاذبة وإجراءاتهم المقرفة فالحق يقال إنه مصيبة القهر فوق مصيبة الفقر.

‏وعجيب أمر الساسة في بلد العجائب لبنان ، فمؤتمر سيدر الذي إجتمعت فيه الدول لإنقاذ لبنان ، كان بحسب زعم حرب الله وحلفائه إرتهانٌ مرفوض للدول العربية والأمريكان وكذلك الإتحاد الأوربي ، وكانوا يقولون عنه إنه مؤتمر للسرقة والنهب من جيوب اللبنانيين ، لكن الآن خطة حسان الإقتصادية والتي كتبها حسن نصر الله تعلن بصراحة أن لبنان متسولٌ على باب جميع الدول بغية الإقتراض وتحصيل المال بأي وسيلة.

‏ومن خلال وقفة سريعة على الحملات الأمنية والتعذيب المتبع داخل السجون ، نجد بأن العهد الفاشل قرر تصفية أي صوت معارض يرتفع ، والموضوع ليس بمزحة ، فتحويل لبنان لدولة أمنية بوليسية قمعية هو النموذج الأحب لقلب خامنئي ، والسلطة كلّ السلطة كما هو معروف تريد الإنتقام من ثورة الشارع خصوصاً وأن لبنان مقبل على أيام صعبة مالياً والمظاهرات ستعيق مؤامرة العهد.

والمطلوب من كل اللبنانيين اليوم ، التكاتف والعودة بزخم إلى الشوارع ، لأن الكوارث قادمة والطامة الكبرى ستقع إن لم تقفوا في وجه من يريد تدمير حياتكم ، نصر الله وعون وبري وكل من معهم ، يهمهم فقط دماركم وخراب بيوتكم ، ‏وكل خطّة لا تتضمن معالجة لسلاح ميلشيا حزب الله ودوره في إخراج لبنان من المنظومة العالمية وتغير دوره إلى شركة لتبييض الأموال مصيرها كخطة الفشل ومصير المخططين لها السقوط .