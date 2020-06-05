يا ثوار لبنان: لاتخافوا من الخائفين 

فضح كلام اللواء النائب جميل السيد حول الثورة والثوار حقيقة الموقف الذي يبيته عناصر ميلشيا حزب الله وحلفائهم تجاه حراك سلمي وشعبي هدفه تصحيح الوضع في لبنان ، وإنهاء ممارسات العهد العوني الفاشل بحق الدولة والمجتمع ، وطبيعة التعاطي الأمني الذي ينشده الخائفون في الطبقة الحاكمة من وصول هذه الإنتفاضة اللبنانية لأهدافها.

والواقع يشرح لنا بأن هذا العبد عند سيده نصر الله ليس بنائب عن الشعب بل هو مجرم وبلطجي يهدد الشعب ، والشعب إذا إقترب من بيته أو بيت أي مسؤول فاسد وتظاهر أمامه يجب أن يرمى بالرصاص ، وهذا تحريض موثق على العنف بحق كل لبناني وإنحطاط لا مثيل له ، لأن جميع الموالين لإيران في لبنان ينتمون لنفس المدرسة وذات العقلية.

‏ولأهل بعلبك الهرمل أقول : إن جميل السبب الذي إُنتخب بـ ٣٤ ألف صوت يريد إطلاق النار على كل شخص يعارضه أو يقف على مقربة من قصره ، هذا السيد الذي كانت يده بيد الإرهابي ميشال سماحة ، وهو اليوم يدافع عن السلاح غير الشرعي وغير القانوني ، والسكوت عليه من وجهة نظر أي عاقل في بلاد الأرز مصيبة مابعدها مصيبة.

‏ولقد إختصر جميل بكلامه القبيح ، كيف تفكر الطبقة التي تحكم لبنان ، وعبارته : إذا بنتك أو إبنك موجودين ليست بتفصيل ، لكن هذه الجماعة برمتها لطالما اعتبروا أولادهم أهمّ من لبنان ومن أبناء لبنان ، فأولادكم يا أهل لبنان بحسب منطق السيد يجب أن يجوعوا ويصمتوا ، لكن أولادهم يجب أن يبقوا معزّزين مكرّمين وممنوع أن يتعرض لهم أحد وأبائهم من أمثال السيد يسرقون البلد في كل لحظة.

والعملاء بنظر الحكم العوني وواجهته جميل السيد هم المطالبون بحقوقهم ، وأما جيش لحد وأمثال العميل الفاخوري فإن أبواب السجون كما منصات القضاء على حسابهم ، وفي النهاية يفرج عنهم كي يطيروا إلى أمريكا إرضاءً لصفقات باسيل وعمه ، وأطفال لبنان إذا ناموا بلا طعام وعائلات لبنان إذا باتت دون مأوى لامشكلة هنا ، لأن لبنان محتكر في سوق الساسة الفاسدين التابعين لأجندة الولي الفقيه.

وكسوري عاش في لبنان أعلم بأن جميل السيد يحب أن يكون بوقاً لأفكار نصر الله ، ويحب الظهور والسلطة لكنه لا يتمتع بصفة القيادة ، وكنا نراه كلباً وفياً لغازي كنعان كي يكون مديراً للأمن العام ، وها هو اليوم يلعق أحذية المقربين من حسن نصرالله ويبيض وجهه معهم طمعاً بضرب نبيه بري كي يصبح في رئاسة مجلس النواب يوماً ما.