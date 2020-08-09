يوم أطل علينا رفيق الحريري بالصوت والصورة

شخصية وطنية عابرة للحدود مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الصعب نسيانها ، ليس داخل لبنان أو في مخيلة أي لبناني ، بل على إمتداد العربي والإسلامي وكل دول العالم ، فالرجل كان ولايزال حاضراً في القلوب والعقول نتيجة ما قدمه من عمل دؤوب ونجاح مبهر في إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية

وحين شاهدت بالأمس نجله الأكبر بهاء الدين الحريري يطل عبر شاشة عربية متحدثاً عن لبنان المنكوب ، إستوقفني وأنا السوري الجار والعاشق للبنان نبرة الصوت التي تذكر بالراحل الكبير ، والأسلوب المفعم في الصدق أثناء الحديث ، والطريقة المباشرة والعميقة لطرح الأفكار والأولويات

وقد يكون بهاء الزعيم الوطني اللبناني الوحيد الصادق اليوم ، إذا ما عاينتُ زحمة الكذب والإحتقار لشعب لبنان على ألسنة وأفعال عشرات قادة الأحزاب اللبنانيين الذين دمروا بلدهم ، وسلموه على طبق من إحتلال لميليشيا حزب الله المسلحة والموالية لإيران

وقد يكون كلامي هذا بعيداً عن السياسة قليلاً إذا ما قلت : إن بهاء الحريري بما يحمله من مصداقية وضمير حي ، وكلام بعيد عن التصنع والعواطف لم ينتهز فرصة لقاء إعلامي مهم لتجييش شارع أو ركوب موجة أو حتى إدعاء قيادة الثورة

فالحريري الإبن متصالح مع ذاته ، وحافظ أمين ومحافظ رصين لسيرة والده وإرثه الوطني والعالمي المليء بالإنجازات ، ولأول مرة أشاهد زعيماً لبنانياً يفتخر بأبناء لبنان ، ويخاطب مقدمة الحوار بكلام من القلب ، يحمل كل حب وعرفان لأبناء شعبه ، كون الرجل يعرف قدر الناس ، وينظر إليهم على أنهم البلد ، والبلد ليس بحجره فقط ، بل بالبشر الذين يعيشون فيه ، ولهذا ختم سياق مقابلته بكلمة والده الكبيرة : ما حدا أكبر من بلدو

ولو قُدرَ لكلامي أن يصل إلى مسمع بهاء الإنسان ، لأسهبت في الخطاب قائلاً : إنك ياشيخ بهاء تعود بما إلى سنوات الحريري الراحل ، وتجعلنا كعرب نأمل كل سعادة للبنان وأهله ، وزدهدك في أي منصب سياسي أمرٌ أتفهمه على الصعيد الشخصي كونك رجل أعمال عصامي ناجح ، ولكن لبنان اليوم بحاجتك

لبنانُ الجريح المنكوب يتطلع شعبه لمنقذ ، وقد لاتملك عصاً سحرية تغير كل شيء بلمح البصر ، لكنك تملك بدون شك أداء وعقلية رفيق الحريري رحمه الله ، رفيق الرفيق للصغير والكبير في لبنان ، رفيق صاحب الرفق بالناس ومطالبهم ، رفيق الإعمار والإنماء وعدو الخراب والدمار

ومن المقبول والمعقول أن يحصل السنة وجميع المواطنين اللبنانيين على شخص محترم مثلك ، يسير بهم نحو محطات الخلاص من السلاح غير الشرعي ، و يبحر بسفينتهم نحو بر المستقبل الذي يحتاجونه ، ويحتاجه أطفالهم ، بعد أن خطف الموت أحبائهم نتيجة إهمال السلطة الفاسدة ، وهرولة الساسة نحو مكاسب آنية غير قانونية