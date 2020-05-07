يوم قاد قاسم سليماني الحرب على بيروت من قلب ضاحيتها الجنوبية في ٧ آيار

يبدو أن هناك من إعتاد على التهديد و التلويح بإستخدام السلاح في الداخل اللبناني ، و كأنه أو وكأنهم لم يعتبروا مما حصل في ⁧السابع من آيار عام 2008 ، حين سقط القناع عن وجه ميلشيا حزب الله و إنكشفت النوايا ، فأنتهت وللأبد حجة المقاومة الكاذبة ، التي لطالما تغنى بها عبيد إيران في لبنان الذين يعتبرون هذا اليوم الطائفي الدامي مجيداً.

والسلاح الذي وُجّه ضدّ الناس في ⁧‫٧ أيار‬⁩، ، لايزال يوجه حتى اليوم وبطرق مختلفة سياسياً وإقتصادياً وأمنياً ، مَن إستخدمه معروف ، مَن مجّده أيضاً معروف ، ومَن يهدد بمثيلٍ له معروف كذلك وموجود بين طيات العملية السياسية حتى ، ولكن بصريح القول نردد المقولة الشهيرة لكل واعٍ محترم في عالمنا ، حزب الله سرطان ، يحب إجتثاثه حتى يرتاح لبنان

وكلّ من أوصلهم حزب الله إلى الحكم هم مثله ، وسيعيش لبنان معهم نفس المآساة ، وميشال عون على رأسهم ، لأنه عبدٌ ذليل لعبد ذليل عند إرهابي خطير ، والمقصود نصر الله التابع لخامنئي ، ففي بلد مثل لبنان علو الرغم من مرور سنوات على النكبات ، إلا أن هناك أجيال متطرفة تتغنى بما قام به مرتزقة الحزب بأمر من قاسم سليماني الذي كان يدير الحرب على بيروت من حارة حريك

والأحزاب الطائفية الإلغائية وسلاحها في لبنان ضعيفة وهزيلة ، ولايمكن لعاقل تصور سبعة آيار كخطة متكاملة لميلشيا قذرة تقدر على القيام بها دون توجيهات مباشرة من الإيراني ولي نعمتهم ، فحزب الله جبان جبان ، ومصدر قوته هو ضعف خصومه

وحزب الله‬⁩ لايختلف عن داعش بشيء ، فهما وجهان لعملة واحدة ⁧‫هي الإرهاب ، ‬⁩ ومن كان يتفاخر بسبعة آيار ‬⁩من جمهور الحزب ، عليه أن يذكرنا بما قام به هذا الحزب قبل أيام حين أفرج عن العميل الفاخوري وخرج جهاراً نهاراً على الرغم من تهديدات نصر الله وصراخه

والسؤال أيضاً لجماعة سبعة آيار ، أين هي بطولات هذه الميلشيا حين يكون الطيران الإسرائيلي فوق أجواء لبنان وفوق سماء سوريا يقصف إيران ولية نعمتهم والأسد حليفهم ويقتل منهم العشرات ، ومن المؤكد أن عصابة الحزب لن تجيب على هذه الأسئلة كونهم خدم المشروع الفارسي فقط في لبنان وسوريا وغيرها .