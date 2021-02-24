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آثار سعودية مميزة... فؤوس حجرية استخدمتها الجماعات البشرية قبل 200 ألف عام

24 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 11:50 مساءً
آثار سعودية مميزة

آثار سعودية مميزة

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بدأت أعمال المسح الأثري بالمملكة العربية السعودية في عام 1384هـ – 1385هـ، الموافق 1964 – 1965م، نفذتها فرق سعودية بالتعاون مع خبرات أجنبية دنماركية وإنجليزية وأميركية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” الخميس الماضي أنه من أحدث الاكتشافات التي أعلنت عنها المملكة قبل دخولنا العام الجديد هي أدوات حجرية تعود إلى فترة العصر الحجري القديم.

وعثر فريق علمي سعودي من هيئة التراث على أدوات حجرية تعود إلى الحضارة الآشولية في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم، وهي عبارة عن فؤوس حجرية تتميز بالدقة العالية في التصنيع والكثافة، واستخدمتها الجماعات البشرية في حياتها اليومية.

ويعود الموقع إلى فترة الحضارة الآشولية، أي قبل 200 ألف عام تقريباً، استناداً على ما عُثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة من الفؤوس الحجرية.

وتتميز الحضارة الآشولية بظهور صناعة الأدوات الحجرية ثنائية الوجه وتعدد الفؤوس الحجرية، وهي تُعد من أهم أدوات هذا العصر، وفقاً للوكالة.

وتدل كثرة الأدوات الحجرية في هذا الموقع على الكثافة العددية لمجتمعات ما قبل التاريخ التي عاشت في هذه المنطقة، ما يؤشر على أن الظروف المناخية في الجزيرة العربية كانت مناسبة جداً لعيش تلك الجماعات البشرية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة فيها.

وأظهرت أعمال المسح تعدد الأدوات الحجرية السطحية، ما يقود إلى احتمال وجود الآلاف من الأدوات المشابهة المدفونة في هذا الموقع، بحسب ما هو مذكور.

    المصدر :
  • CNN عربي

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