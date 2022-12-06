آخر تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

قال تقرير طبي نشر، الثلاثاء، إن نجم كرة القدم البرازيلية بيليه يُظهر “تحسنا تدريجيا” بعد دخول اللاعب البالغ من العمر 82 عاما إلى المستشفى الأسبوع الماضي لإعادة تقييم علاجه من سرطان القولون.

وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو للصحفيين إن بيليه، الذي يعالج أيضا من عدوى تنفسية، ظل في غرفة عادية بالمستشفى مع استقرار المؤشرات الحيوية إضافة إلى كونه واعيا.

وكان بيليه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول من العام الماضي وكان يتلقى رعاية طبية بشكل منتظم.

وقال الأطباء في بيان إن “المريض يواصل التحسن بشكل تدريجي على صعيد حالته العامة وخاصة فيما بخض عدوى الجهاز التنفسي”.

وأمس الاثنين، لجأ بيليه إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار دعمه للبرازيل في مباراة دور 16 لكأس العالم أمام كوريا الجنوبية، قائلا إنه سيشاهد المباراة من المستشفى.

وتغلبت البرازيل المرشحة للفوز باللقب على كوريا الجنوبية 4-1 مساء الاثنين لتتأهل لدور الثمانية.

وخلال المباراة، حمل لاعبو البرازيل لافتة على أرض الملعب عليها صورة النجم الكبير خلال فوزه بكأس العالم 1970 وكتب عليها كلمة “بيليه!”

وساعد المهاجم السابق للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، في قيادة منتخب بلاده للفوز بثلاث بطولات لكأس العالم، في أعوام 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.