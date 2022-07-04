آخر تطورات انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

يسعى برشلونة للعودة إلى منصات التتويج بعد موسم خالي الوفاض وذلك عبر عقد الصفقات المهمة للفريق الكتالوني، وكشفت تقارير أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني ستوافق على بيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة دون مطالب مالية كبرى.

وعرض برشلونة مبلغ 40 مليون يورو بجانب إضافات مالية أخرى على بايرن ميونخ للاستغناء عن ليفاندوفسكي أفضل لاعبي العالم في آخر عامين، والساعي إلى استكمال انتقاله لكامب نو هذا الصيف قبل عام من نهاية عقده.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية كشفت في تقرير لها أن بيني زاهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، طلب من إدارة برشلونة عدم رفع عرضها المالي لضم ليفاندوفسكي عن 40 مليون يورو، مؤكداً أن بايرن ميونخ سيوافق على البيع بهذا المقابل.

وكان بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة، بحسب ما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، مطالباً على الأقل بـ50 مليون يورو، للاستغناء عن هداف الدوري الألماني الأول في آخر 5 سنوات.

والتقى ليفاندوفسكي مؤخراً مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حيث أكد له رغبته في اللعب تحت إدارته الفنية في الموسم المقبل، رغم حقيقة وجود رفض من بايرن ميونخ لبيعه، ووجود عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي لشرائه.

صفقات برشلونة

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى تواجد برشلونة بشكل قوي في الميركاتو الصيفي الجاري أملا في عودة برشلونة إلى مستواه المعهود الذي فقده في السنوات الأخيرة.

كريستنسنن

حسم برشلونة صفقة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي الإنجليزي بعد مفاوضات طويلة بدأت قبل شهور.

واستغل العملاق الكتالوني انتهاء عقد المدافع الدنماركي في الصيف الحالي، ليبدأ مفاوضاته منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعاني البلوجرانا من ضعف واضح في خط الدفاع لسنوات ليست قليلة، لاسيما بعد إصابات جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي الطويلة، وأخطاء كليموه لانغليه المتكررة.

وأعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة عن حسم الصفقة بشكل رسمي، وسيتم تقديمه الخميس القادم.

كيسي

أغلق برشلونة صفقة انتقال الإيفواري فرانك كيسي، نجم ميلان الإيطالي بعد طلب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وساهم كيسي مؤخرا في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 10 سنوات.

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كما أعلن لابورتا عن حسم الصفقة بشكل رسمي وسيتم تقديمه الأربعاء القادم في الكامب نو.

رافينيا

دخل برشلونة في مفاوضات ضم البرازيلي رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد الإنجليزي بشكل مفاجئ بعد اقترابه بشكل كبير من الانتقال إلى صفوف تشيلسي وبنسبة أقل أرسنال.

العملاق الكتالوني يأمل في حسم صفقة الجناح البرازيلي لاسيما بعد انتهاء عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي ورفض وكيل أعماله التجديد لأسباب اقتصادية.