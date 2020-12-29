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آخر تقاليع كورونا.. برجر مغلف بأوراق الذهب في كولومبيا

منذ 48 دقيقة
وجبة برغر مغلفة بأوراق من الذهب

وجبة برغر مغلفة بأوراق من الذهب

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أضاف مطعم كولومبي شهير وجبة جديدة إلى قائمة طعامه ، هامبرغر مغطى بالكامل بأوراق ذهبية عيار 24 ، في محاولة منه لجذب الزبائن بعد أن تراجع مستوى الاقبال على المطعم بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقام مطعم بوغوتا بإضافة وجبة جديدة باهظة الثمن لقائمة الطعام الخاصة به، مكونها الرئيسي الذهب، حيث اختار وجبة الهامبرجر لتكون الأغلى في أسعار وجبات الهامبرجر المعتادة.

جاءت هذه الفكرة لدى صاحب المطعم، فبعد أن فقد الكثير من زبائنه بسبب جائحة كورونا، قرر التفكير في تقليعة جديدة لمحاولة جذب الزبائن بطريقة جديدة بتقديم وجبة مكونة من الذهب.

وشوهد طهاة فرع بوغوتا، يوم الثلاثاء، وهم يعملون على إعداد شطيرة الهامبرغر وتغليفها بالكامل بالرقاقات الذهبية. إلا أن عملية وضع الرقاقات الذهبية كانت أكثر تعقيدا مما يبدو عليه الأمر.

وبحسب صور بثتها وكالة “رويترز”، وأظهرت الشيف يقوم بتغليف الطعام بأوراق الذهب في بوجوتا، فستكون هذه وجبة للاثرياء من مختلف أنحاء العالم.

 

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