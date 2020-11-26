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آخر عبارة نطق بها الأسطورة مارادونا قبل وفاته بدقائق

منذ ساعة واحدة
دييغو مارادونا

دييغو مارادونا

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كشف أحد أفراد عائلة مارادونا عن آخر عبارة نطق بها الأسطورة الكروية الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ، قبل دقائق من وفاته .

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عن أحد أفراد عائلة مارادونا إلى أنه كان يتناول الفطور عندما بدأ يشعر بتعب، وقال: “أنا لست على ما يرام”.

بعد ذلك عاد إلى غرفته ليستلقي، وفي غضون ذلك اتصل الأقارب بالإسعاف، لتحضر غضون دقائق فرق صحية إلى منزله.

وأكدت المصادر أنه “ومع وصول الأطباء، لم يعد مارادونا قادرا على التنفس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه”.

وكان مارادونا في منزل له في مدينة تيغري، بالقرب من العاصمة بوينس آيرس، حيث كان يمر بفترة نقاهة من عملية أجريت له في مطلع شهر نوفمبر الجاري، بسبب جلطة دموية في الدماغ.

ومنذ إعلان وفاة مارادونا، وتغريدات الأندية العالمية والعربية تتقاطر على مواقع التواصل الاجتماعي، لنعي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الذي توفي عن 60 عاما.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن مارادونا توفي بعد إصابته بسكتة قلبية وكانت حالته الصحية قد تدهورت خلال الفترة الماضية، مما استدعى إدخاله إلى المستشفى عدة مرات.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، الحداد العام لمدة 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمية مارادونا.

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