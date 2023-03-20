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آدم ساندلر يفوز بجائزة مارك توين للكوميديا

منذ دقيقتين
آدم ساندلر

آدم ساندلر

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فاز الممثل والكوميدي آدم ساندلر بالنسخة الرابعة والعشرين من جائزة مارك توين للفكاهة الأمريكية من مركز كينيدي، الأحد، وذلك في أمسية احتفت بالكوميديا التي قدمها ومسيرته المهنية.

فقد شهدت الأمسية الاحتفاء بكوميديا ساندلر التي رغم أنها لم تنل حظا كبيرا من إعجاب النقاد، فازت بإعجاب شريحة كبيرة من الجمهور ودرت مليارات الدولارات.

وصعد أصدقاء ساندلر وزملاؤه في التمثيل، إلى جانب والدته وزوجته، على مسرح مركز كينيدي لمشاركة الممثل لحظة التكريم وتسليط الضوء على تطوره في عدة مراحل قدم فيها ستاند-أب كوميدي ومثل في أفلام سينمائية وغنى.

ينضم ساندلر بذلك إلى صفوف كوميديين آخرين حصلوا على جائزة مارك توين، منهم جون ستيوارت وديف تشابيل وجوليا لويس دريفوس وديفيد ليترمان وكارول بورنيت وإدي ميرفي وإلين دي جينيريس.

ورغم شهرته في المقام الأول كممثل كوميدي، برع ساندلر أيضا في تقديم الأدوار الجادة مثل أفلام “الحب في حالة سكر” و”جواهر غير مصقولة”.

ويتم تكريم الحاصلين على جائزة مارك توين بإقامة احتفال لتوزيع الجوائز ومقاطع فيديو لتكريم الفائزين السابقين بالجائزة.

ومن بين الكوميديين الآخرين الذين حصلوا على جائزة الإنجاز مدى الحياة ريتشارد بريور (الفائز الأول في عام 1998) ووبي غولدبرغ وبوب نيوهارت وكارول بورنيت وديف شابيل.

يشار إلى أنه في عام 2019 سحبت الجائزة الخاصة ببيل كوسبي، التي حصل عليها عام 2009، وسط مزاعم متعددة بالاعتداء الجنسي

سميت الجائزة على اسم الروائي والكاتب صامويل كليمنس، المعروف باسمه المستعار مارك توين.

    المصدر :
  • رويترز

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