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آلام "العصب الوركي" تحد من أنشطة البابا فرنسيس

23 - يناير - 2021
آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 10:08 مساءً
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

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قال الفاتيكان اليوم السبت إن البابا فرنسيس عانى مجددا من آلام العصب الوركي في ساقه ما سيضطره إلى الغياب عن ثلاث مناسبات في اليومين المقبلين.

وسيلقي البابا عظته الأسبوعية غدا الأحد، لكنه سيفوت مناسبتين يومي الأحد والإثنين، وسيؤجل كلمة سنوية أمام الهيئات الدبلوماسية الإثنين أيضا.

وظهرت المشكلة من قبل، في أواخر ديسمبر كانون الأول ومنعت البابا من المشاركة في مناسبات دينية في بداية العام الجديد، بحسب “إرم نيوز”.

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 84 عاما، قد ألغى مشاركته في احتفالين في 31 كانون الأول ديسمبر والأول من كانون الثاني يناير، على خلفية إصابته ”بالتهاب أليم بالعصب الوركي“، يواجهه البابا بشكل متقطع منذ سنوات.

وتلقى البابا الأرجنتيني قبل عشرة أيام الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ“كوفيد-19″.

ويعتبر البابا من الأشخاص المعرضين للخطر، وكان قد أصيب بالتهاب حاد في الجنبة عام 1957 حين كان في الـ21 من العمر، واضطر الأطباء إلى استئصال قسم من رئته اليمنى.

    المصدر :
  • رويترز

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