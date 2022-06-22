آمال ماهر ترد على شائعات اختفائها بـ"صورة"

ردت المطربة المصرية آمال ماهر، بشكل عملي، على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول اختفائها وعدم قدرة أسرتها على الوصول لها.

ونشرت آمال ماهر، عبر حسابها بموقع “أنستقرام”، عدة صور من أمام البحر، حيث تقضي عطلتها الصيفية.. وعلقت على الصور بالقول: “أجواء صيفية.. وحشتوني”.

وحظيت الصور بتعليقات مرحبة من جمهور المطربة المصرية، حيث عبروا عن اشتياقهم لها وطالبوها بمحادثتهم مباشرة عن طريق خاصية “ستوري”، والرجوع إلى الغناء.

وهذا هو الظهور الأول لآمال ماهر بعد شائعات طاردتها تزعم اختفاءها وانقطاع وسائل الاتصال بها، وعدم قدرة أهلها وأصدقائها على التواصل معها بشكل طبيعي.

وكانت المطربة آمال ماهر قد أعلنت اعتزالها الفن في يونيو/حزيران 2021 لظروف خارجة عن إرادتها، وكتبت حينها عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

إلا أنها وبعد أسبوعين عادت وأكدت عدولها عن قرار اعتزال الفن، وقالت: “جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط”.

وأضافت: “لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي”.

وتابعت: “أشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليّ وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم”.

ثم عادت آمال ماهر في فبراير/ شباط الماضي، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” قالت فيها: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، أنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.