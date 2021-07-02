آمبر هيرد تكشف عن مولودتها الأولى من أم بديلة

ضجت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بأخبار الزوجين السابقين امبر هيرد وجوني ديب، اللذان تقاذفا الاتهامات أمام المحكمة، بينها العنف المنزلي خلال زواجهما، وكانت آمبر قد ألمحت إلى أنها تلقت تهديدات بالقتل وفقدت العمل بعد اتهامات ”ديب“ لها في عام 2018، ورفع ”ديب“ قضية تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد ”هيرد“، وتم تأجيلها مؤخرا حتى أبريل/نيسان 2022.

وفي مفاجأة صادمة لمتابعيها، كشفت الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، أنها حصلت على مولودة جديدة عن طريق أم بديلة، والتي وُلدت في 8 أبريل/نيسان 2021.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أطلقت آمبر على الطفلة اسم ”أونا بايج هيرد“، ويبدو أن الاسم الأوسط للطفلة تكريما من الممثلة لوالدتها الراحلة بايج هيرد، التي توفيت في مايو/أيار 2020.

وأشارت مصادر مقربة من الفنانة الأمريكية إلى أنها ”أنجبت الطفلة عن طريق أم بديلة بعد أن علمت أنها لن تكون قادرة على الإنجاب“.

ونشرت الممثلة، البالغة من العمر 35 عاما، الخبر على ”انستغرام“ مع صورة وهي تحتضن ابنتها، وتعليق مطول حول رغبتها السابقة في إنجاب طفل في ظل ظروفها الخاصة.

وكتبت: ”متحمسة جدا لمشاركة هذا الخبر معكم، قبل أربع سنوات، كنت أرغب في إنجاب طفل، ولكني أردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة“.

وأضافت: ”يريد جزء مني التأكيد على أن حياتي الخاصة ليست من شأن أي شخص، أتفهم أيضا أن طبيعة وظيفتي تجبرني على ذلك“، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تكون المرأة قادرة على أن تصبح أما بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

واختتمت منشورها بالقول إن طفلتها تعتبر بداية ما تبقى من حياتها.

ومن جانبه، قال مصدر مطلع على التفاصيل إن ”هيرد منفتحة بشأن ولادة أونا، وإن هناك الكثير من النساء اللواتي يشعرن أنهن لا يستطعن التحدث عن خصوبتهن ويشعرن بالقلق والإحراج، ولكن أرادت آمبر الشعور بالدعم وأن يدرك الآخرون أن هناك العديد من الطرق لإنجاب طفل حتى لو كان هناك مشاكل في الخصوبة“.

وأضاف أن ”النجمة ممتنة للمرأة التي ساعدتها على تحقيق هدفها في أن تكون أما“.

يذكر أن ”هيرد“ تواعد المصورة السينمائية بيانكا باتي منذ أوائل عام 2020.