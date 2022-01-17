آيتن عامر ل "صوت بيروت إنترناشونال": لم أتوقع نجاح "بناقص"!

خلال السنوات الماضية حققت آيتن عامر نجومية في عالم التمثيل، حيث قدمت ادوارا مميزة لاقت إستحسان المشاهدين في كل انحاء العالم العربي. وأخيرا احبت ان تحيي حلما كان يراودها منذ 18 عاما وهو الغناء. وبعد مرور سنوات حققت هذا الحلم وقدمت أغنية بعنوان “بناقص”، وقد نالت نجاحا لافتا في الايام الاولى من طرحها. فماذا تقول آيتن عامر ل “صوت بيروت إنترناشونال” عن هذه التجربة ونجاحها .” لم اتوقع هذا النجاح الكبير لاغنية “بناقص”، علما انها جميلة وأحببتها جدا، لكنها الحمد الله منتشرة بشكل كبير. وهذا العمل من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد والتوزيع الموسيقي لأحمد إبراهيم. وهي حققت حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” وانتجتها شركة “لايف ستايلز” وصورتها مع المخرجة بتول عرفة في إطار درامي جميل.

وبما أنها نجحت في الغناء، هل ستستمر فيه أم هي مجرد تجربة وحيدة وانتهت ، تقول آيتن “في الفترة المقبلة ساجمع بين الغناء والتمثيل وسأبحث عن اعمال غنائية جديدة، وهناك أغنية يحضرها لي الملحن عمرو مصطفى وإن شاء الله سيتم إصدارها في اقرب فرصة.

أما كيف تقيًم مشاركتها في مسلسل “عنبر 6” الذي يعرض على منصة “شاهد” من بطولتها ومجموعة من النجمات العربيات ومنهن سلاف فواخرجي، فاشارت قائلة ” هذا العمل يحقق نسبة كبيرة من النجاح وكل الذين يتابعونه يغردون على هاشتاغ المسلسل أنهم معجبون جدا بشخصيتي التي تحمل في طياتها خفة الدم وقرب من القلوب. وانا سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل مع مجموعة من النجمات السوريات والخليجيات واللبنانيات المميزات . وتضيف قائلة “أعتبر المخرج علي العلي من اهم المخرجين في العالم العربي.

وبالنسبة للمؤلف المصري هاني سرحان، كنت اتمنى أن اعمل معه منذ زمن وقد سنحت لي الفرصة في “عنبر 6” لأنه محترف جدا مع الشباب الذين يكتبون في ورشته. وهذا المسلسل يعتبر تجربة فريدة وهو يتحدث عن مجموعة من النساء اللواتي يدخلن إلى السجن لأسباب مختلفة، وكل منهن من بيئة وثقافة مختلفتين ونكتشف مع مرور الاحداث حكاية كل منهن وما أوصلها لما اصبحت عليه. وأنا عندما عرض عليً السيناريو اعجبت بالشخصيات والافكار والموضوعات التي طرحها العمل من خلال قصة كل واحدة .

وانتقلنا للحديث عن جديدها لرمضان 2022 فأكدت أن لديها مسلسلا مع النجم أكرم حسني بعنوان “مكتوب عليا”. هذا عدا عن تقديم مسلسل ثان لمنصة “شاهد” من بطولتي بعنوان “الرواية” وسيكون جاهزا للعرض خلال الأشهر المقبلة. كما انتهيت من تصوير مسلسل “النقطة العايمة”.

كما أشارك في مسلسل “أولاد عابد” من انتاج MBC وبطولة رياض الخولي ومجموعة كبيرة من النجوم، واقدم فيه دور فتاة إنتهازية تسعى للخروج من حياة الفقر التي تعيشها. اما ما هي امنيتها للعام الجديد فقالت “دائما ما أتمنى في بداية كل عام أن يكون أحسن من العام الماضي.