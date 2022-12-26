أبرز الاحداث الفنية المثيرة للجدل عام 2022

أيام قليلة ويُسدل الستار على العام الحالي لنستقبل بعده عاما جديدا، لكن البعض سيظل متوقفا أمام ما جرى هذا العام من أزمات عاصفة.

شيرين عبد الوهاب أبرز هذه الوجوه، حيث تصدرت محركات البحث لأشهر، بسبب خلافاتها مع زوجها حسام حبيب، الذي أعلنت انفصالها عنه والحرب عليه لاسترداد حقوقها.

قبل أن يفاجأ الجميع بدخولها إلى مصحة من أجل علاج الإدمان، بقرار من أسرتها، لكن الأحداث المتلاحقة كشفت بعدها عن خروجها وعودتها إلى حسام حبيب مرة أخرى دون أية مقدمات.

شيرين لم تخرج حتى الآن لتتحدث عن كواليس الأشهر الأخيرة في حياتها، وسط ترقب من الجمهور لمستقبلها الفني، في ظل حديثها عن أعمال جديدة في الغناء والتمثيل لكنها لم تصدر بعد.

الأيام الأخيرة في العام الحالي شهدت أزمة مفاجئة للفنانة المصرية منة شلبي، التي تم إيقافها في مطار القاهرة، وهي عائدة من الخارج، حيث ضبطت معها كمية من المواد المخدرة.

وقررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، على أن تنطلق المحاكمة في يناير المقبل.

الإحالة مثلت صدمة كبرى لدى الوسط الفني المصري، حيث غضبت نقابة المهن التمثيلية من الطريقة التي تم تناول القضية بها، وطالبت بالانتظار لما سيسفر عنه القضاء، قبل أن يصدر القرار الخاص بالنيابة العامة.

الفنان المصري محمد رمضان كان له حظ وافر من الأزمات هذا العام، حيث يستمر خلافه الشهير والقضايا المتبادلة بينه وبين الإعلامي المصري عمرو أديب.

كما شهد العام الحالي أزمة كبرى داخل محافظة الإسكندرية، حينما انتشرت مطالبات بإلغاء حفل رمضان هناك، وهو الأمر الذي رد عليه بالسفر إلى الإسكندرية من أجل التواصل والتفاعل مع الجمهور، لكن الحفل ألغي في نهاية الأمر.

نقابة الموسيقيين لم تخل من الأزمات هذا العام، حيث استقال هاني شاكر بسبب مشادة وقعت خلال مؤتمر صحافي تواجد فيه، وبعده حل مصطفى كامل في منصب نقيب الموسيقيين.

لكن كامل دخل في أزمات سريعة مع عدد من شعب الغناء داخل النقابة، حيث أصدر قرارات متلاحقة بمنع بعض الفنانين من الغناء .

مهرجان القاهرة تسبب في أزمة من نوع آخر، حينما رفض حسين فهمي رئيس المهرجان توجيه الدعوة إلى الفنان حسن يوسف، بسبب تصريحات الأخير التي حرم فيها الفن.

وهو ما دفع عمر حسن يوسف إلى الهجوم بشدة على حسين فهمي، ووجه إليه العديد من الانتقادات بسبب موقف رئيس المهرجان من والده.

أيضا أثارت تصريحات إلهام شاهين أزمة بينها وبين الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، لكن إلهام شاهين رفضت أن تدخل في صدام معها، وأكدت أنها لا تعرفها ولن تعطي لحديثها أهمية.

نفس الأمر حدث بين إلهام شاهين وغادة إبراهيم أيضا، حيث منعتها إلهام شاهين من التواجد في جنازة سمير صبري، لتخرج غادة إبراهيم وتهاجمها بشدة، لكن إلهام قررت تجاهلها وعدم الرد على هجومها.