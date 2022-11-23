أبرز المرشحين لخلافة رونالدو في مانشستر يونايتد

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إيجاد بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أعلن مؤخراً رحيله عن النادي.

وأعلن مانشستر يونايتد، الثلاثاء، رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي، بعد خلافات بين الطرفين، على خلفية هجوم اللاعب على الإدارة والجهاز الفني مؤخراً.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن خطة النادي بعد رحيل رونالدو، حيث أكدت أن كودي جاكبو نجم هجوم آيندهوفن ومنتخب هولندا، هو المرشح الأول لخلافة النجم البرتغالي.

وتألق جاكبو في فوز منتخب بلاده على السنغال 2-0، الإثنين الماضي، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022، بتسجيل الهدف الأول من كرة رأسية.

ومن جانبه، فإن النادي الهولندي لن يمانع في رحيل جاكبو في ميركاتو الشتاء، حيث حدد مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب المتألق.

وتألق جاكبو مع آيندهوفن بشكل ملفت للأنظار هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 17 بإجمالي 30 مساهمة تهديفية في كافة البطولات، رغم عدم انتصاف الموسم في هولندا حتى الآن.

الدولي الهولندي كان قريباً للغاية من ارتداء قميص مانشستر يونايتد في صيف العام الحالي، لكنه حسم صفقة البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

وصرح اللاعب في وقت سابق بأن هناك محادثات قد جمعت بينه وبين المدير الفني لليونايتد إيريك تين هاج بشأن انتقاله للنادي الأكثر تتويجاً بالدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف الماضي، معرباً عن أسفه لعدم الانضمام لأحد أكبر أندية أوروبا.

من جانبها نشرت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” مجموعة من الأسماء الأخرى التي يمكنها خلافة البرتغالي رونالدو في أولد ترافورد إلى جانب نجم منتخب هولندا.

ووضعت الصحيفة الإنجليزية اسم هولندي آخر على رأس القائمة، وهو ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الإسباني، الذي ينتهي عقده في كامب نو بنهاية الموسم الحالي، والذي سبق له اللعب لليونايتد في عهد لويس فان جال، لكنه لم يحقق أي نجاح يذكر.

ويريد برشلونة من جانبه الإسراع ببيع ديباي الذي لا يشارك أساسياً في ظل وجود زمرة من النجوم في الهجوم، على رأسها روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي، كي يحقق أي استفادة مالية من بيعه بدلاً من رحيله مجاناً في الصيف.

الاسم الثالث والأخير هو النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، والذي يبقى منذ فترة أحد الأسماء التي اهتم بها يونايتد ونافسه على الاهتمام بها بايرن ميونخ الألماني أيضاً في وقت سابق هذا الصيف، لتعويض رحيل ليفاندوفسكي.

ويمتد عقد أوسيمين مع نابولي إلى 3 سنوات مقبلة، وقد تألق بشدة هذا الموسم عبر تسجيل 10 أهداف في 14 مباراة، لكن استمرار نابولي في دوري أبطال أوروبا سيعقد من إمكانية قدومه لليونايتد، أو على الأقل سيجعل المقابل كبيرا.