أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسحق سلتيك بخماسية ويتأهل في الصدارة

فاز ريال مدريد 5-1 على ضيفه سيلتيك ليتأهل في صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتعافى من هزيمته الأولى هذا الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزيج الأسبوع الماضي.

وسجل ريال عن طريق لوكا مودريتش، ورودريجو من ركلتي جزاء وجاءت باقي الأهداف بواسطة ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو بالبيردي ليفوز في ختام دور المجموعات ويصبح رصيده 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني. وتأهل الفريقان معا.

واحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث برصيد ست نقاط، وخرج من دور المجموعات وسينتقل إلى الدوري الأوروبي. وتذيل سيلتيك المجموعة برصيد نقطتين.

ومع غياب كريم بنزيمة مهاجم ريال الفائز بالكرة الذهبية عن التشكيلة الأساسية بسبب عودته القريبة من إصابة عضلية، نجح أسينسيو في قيادة أغلب هجمات ريال خلال الشوط الأول.

وسجل مودريتش ورودريجو من ركلتي جزاء في الشوط الأول بعد لمستي يد في وقت مبكر وبعدما ساهم أسينسيو بشكل كبير في التقدم.

وعزز أسينسيو تقدم ريال بعد ست دقائق من الشوط الثاني بتسديدة رائعة مستفيدا من كرة عرضية من داني كاربخال.

وبعد عشر دقائق، توغل بالبيردي من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية قوية حولها فينيسيوس بسهولة إلى هدف من مدى قريب.

وبعد عشر دقائق أخرى، حان الوقت ليترك بالبيردي بصمته ويسجل الهدف الخامس بطريقته المميزة في التسديد القوي بعيد المدى وبطريقة لا يمكن إيقافها.

وهذا الهدف الخامس للاعب وسط أوروجواي من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أكثر من أي لاعب آخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وقال بالبيردي لمحطة (موفيستار بلس) مبتسما “يداعبني زملائي بالقول إنه ينبغي التحلي بالحذر لأن واحدة من هذه التسديدات ستتسبب في انفجار الكرة”.

وأضاف “يقول الكثير من الناس حولي منذ فترة أنه ينبغي أن أسدد المزيد من الكرات من مسافات بعيدة، وأعتقد أنهم كانوا محقين”.

وتابع “هدفي هو مواصلة مساعدة زملائي على المضي قدما. أنا سعيد من أجل الفوز ومن أجل جهدنا لإنهاء دور المجموعات في الصدارة”.

وجاء هدف سيلتيك بواسطة جوتا من ركلة حرة في الدقيقة 84.