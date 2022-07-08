أبطال فيلم "طرف ثالث" يتحدثون لصوت بيروت إنترناشونال

بدأ أمس عرض فيلم “طرف تالت” في كافة قاعات السينما اللبنانية. وهو من بطولة عباس جعفر، فؤاد يمّين، سارة أبي كنعان وسيلفيو سركيس، بالمشاركة مع نخبة من الممثلين اللبنانيين من ضمنهم أسعد رشدان، ختام اللحام، وأمل طالب.

وفي العرض الحصري الذي جمع أبطال الفيلم وعددا من النجوم اللبنانيين، قال الممثل عبّاس جعفر لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “إن القصة تدور حول “وصيّة” ستغيّر حياة عائلة كاملة، فـ”الطرف التالت”.

وأشار الى أن “شخصّية “أمجد” (وهي الشخصية التي يلعبها عباس جعفر، وهو صديق الوالد الذي يرغب بترك وصية مشروطة لأولاده) تشبهني جداً، والقصّة تعكس الواقع الذي نمر به”.

وأكّد عبّاس “أنه لا يوجد صعوبة بالتأقلم مع أي ممثل أو ممثلة لطالما أقوم بالمهنة التي أحبها”.

وعن أعماله المقبلة، قال عباس “أنا أقوم بالتحضير لمسرحية “one man show” لتعرض في ١٥ آب وهي من تأليف وإخراج يحيى جابر”.

وبدوره، قال الممثّل فؤاد يمّين “إن هذه التجربة جميلة جداً، قمنا بتصوير الفيلم قبل انتشار وباء كورونا،و استمتعنا جدا خلال فترة التصوير وستلاحظون هذا الأمر خلال مشاهدة الفيلم”.

وعن الشخصّية التي يلعبها يمّين، كشف أن “جونيور” هو الشقيق الأكبر، متهوّر ويحب السهر والكيف جدا ويختلف نمط حياته عن شخصية “أمجد” التي يلعبها عبّاس جعفر. ويضيف ” كل واحد منّا من بيئة مختلفة وسنجتمع ونتعلّم “شيئا ما” من بعضنا”.

وختم يمّين قائلاً “هذا الفيلم سيكون نوع من اختبار لنرى كيف ستتعامل الناس مع السينما بعد الابتعاد عن هذا العالم بسبب وباء كورونا”.

أما الممثل سيلفيو سركيس، فقال إن “هذه التجربة من أجمل التجارب التي عشتها، ومن أجمل الفرص التي تلقّيتها في مجال عملي”، متوجّها بالشكر لشركة “falcon films” والمنتج رائد سنّان. وقام سيلفيو بصبغ شعره باللون الأشقر ليدخل بالدور أكثر، مشيرا الى أن “الشخصية التي ألعبها لها عالمها الخاص، فـ”كيفين” شخصية منعزلة عن العائلة نوعا ما ويمضي معظم وقته على ألعاب الفيديو في غرفته تماما مثل العديد من المراهقين في هذا العصر”، مضيفاً “الشخصية تشبهني الى حد ما”.

وعن أعماله القادمة، قال “من المفترض أن يعرض فيلم “الفيل” قريبا، وهو من بطولة هشام حداد، فؤاد يمين، وجنيد زين الدين، وقمنا بتصويره قبل كورونا أيضا، بالإضافة الى أنني قمت بتوقيع عقد عمل مع منصة “شاهد” لكن لا أستطيع الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي”.

أمّا الممثلة الكوميدية أمل طالب، فقالت بدورها ، “إنني ألعب دور “زهرة” شقيقة أمجد (عبّاس جعفر)، ويحدث “نقطة تحوّل” في الفيلم، نحاول من خلالها أن نستفيد لنحسّن أوضاعنا المادّية والمعيشية”.

وكشفت أمل أن “الشخصية بسيطة جدّا ومضحكة من شدّة بساطتها، والتفاعل الأكبر سيكون بيني وبين “كيفين” (الشخصية التي يلعبها سيلفيو سركيس) حيث سأحاول أن أغّير شيئا من نمط حياته”.

وأضافت: “المشاهدون اعتادوا على رؤيتي في الأدوار الكوميدية ولكن أنا أحب التنويع ولهذا السبب قد يكون لي دورا في عمل درامي قريباً”.