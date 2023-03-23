"أبلة فضيلة".. وفاة مقدمة أشهر برامج الأطفال في مصر

توفيت نجمة الإذاعة المصرية فضيلة عبد العزيز المعروفة بـ “أبلة فضيلة”، الخميس، عن عمر 93 عاما في كندا.

أعلنت ريم إبراهيم علي، ابنة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما.

وكتبت ريم إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة”.

وأضافت: “ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا”.

فضيلة توفيق عبدالعزيز الشهيرة بـ”أبلة فضيلة”، هي واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وقدمت الكثير من البرامج المميزة للأطفال.

تخرجت أبلة فضيلة من كلية الحقوق، لكنها في عام 1953 قابلت الإذاعي “بابا شارو” واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان وأعربت له عن أمنيتها في أن تكون يوما ما مذيعة للأطفال.

وبالفعل ساعدها على تحقيق حلمها، وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.